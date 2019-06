微软Xbox Game Pass for PC(Beta) 客户端下载

IT之家6月22日消息 微软已经悄然发布了适用于PC的Xbox Game Pass应用客户端,你现在可以从Microsoft Store下载该应用程序。但是,这并非是典型的商店应用。

如果你在Microsoft Store搜索,那么你将看到Xbox Game Pass for PC应用程序。点击该应用程序将重定向到Xbox网站的Xbox Game Pass for PC页面,从这里才能下载。这意味着Xbox Game Pass for PC是一款经典的Win32应用程序。

使用适用于Windows 10 PC的新Xbox应用程序,你可以比以往更轻松地发现最喜爱的游戏。浏览游戏库,查看推荐,按类型过滤,点击按钮发现你的下一个最喜欢的游戏,伴随着Xbox Game Pass服务。

微软上个月发布了针对PC的Xbox Game Pass服务。PC版Xbox Game Pass将让广大玩家在Windows 10平台可以无限访问包含来自Bethesda,Deep Silver,Devolver Digital,Paradox Interactive以及SEGA等知名开发商作品在内的,超过百款的优质PC游戏作品。同时,正如我们在主机平台上所承诺的那样,计划让所有Xbox游戏工作室(如黑曜石工作室、inXile等)旗下新作在全球上市时,同步加入PC版Xbox Game Pass。微软正在与超过75个开发团队和发行商合作,不断将优质PC游戏内容引入到该Xbox Game Pass当中,我们将确保游戏库中包含各种游戏类型中的优秀作品,并且会每月增加新的游戏内容。

但是在你兴奋之余,请确保运行最新版本的Windows 10系统,即2019 Windows 10更新五月版,也是Windows 10 1903版本。除此之外,为了顺利运行应用程序,你至少需要Intel i5-8300H或AMD Ryzen 5 3550H处理器。其他要求包括不低于8GB内存,3GB VRAM,150GB存储,DirectX 12 API和1080P显示器。

Xbox Game Pass for PC应用程序下载,点此链接。