谷歌Pixel 4手机渲染图曝光：屏下指纹识别，配薄荷绿和白色

IT之家6月21日消息 近日，谷歌Pixel 4手机的渲染图曝光，现在新款配色薄荷绿和白色款的渲染图也已经出现。

根据最新泄露的Pixel 4渲染，该智能手机可能会有三种不同的颜色变体。除了黑色之外，谷歌还在研究薄荷绿和白色版本。接近开发的消息人士还透露，Pixel 4和Pixel 4 XL都将配备屏下指纹传感器。除此之外，前置摄像头将放置在顶部额头下方，这意味着它们都将具有无刘海显示屏，这与我们之前所说的相互矛盾。

谷歌Pixel 4手机将搭载骁龙855处理器，并将提供6GB的内存。

此前@OnLeaks称，Pixel 4将采用5.6-5.8英寸屏幕，大于Pixel 3的5.5英寸屏幕，但这可能是由于较高的宽高比导致的，因为手机的宽度不变，其机身尺寸为147.0 x 68.9 x 8.2mm。

较大的Pixel 4 XL将具有6.2-6.4英寸的屏幕，因此它应该与Pixel 3 XL的6.3英寸18.5：9屏幕几乎相同，Pixel 4 XL的尺寸为160.4 x 75.2 x 8.2mm。

Pixel 4系列将变厚（8.2毫米vs 7.9毫米），这可能是因为电池容量的增加。两个机型的最厚点均为9.3毫米。