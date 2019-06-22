内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

谷歌Pixel 4手机渲染图曝光：屏下指纹识别，配薄荷绿和白色

2019-6-22 20:48:14来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月21日消息 近日，谷歌Pixel 4手机的渲染图曝光，现在新款配色薄荷绿和白色款的渲染图也已经出现。

根据最新泄露的Pixel 4渲染，该智能手机可能会有三种不同的颜色变体。除了黑色之外，谷歌还在研究薄荷绿和白色版本。接近开发的消息人士还透露，Pixel 4和Pixel 4 XL都将配备屏下指纹传感器。除此之外，前置摄像头将放置在顶部额头下方，这意味着它们都将具有无刘海显示屏，这与我们之前所说的相互矛盾。

谷歌Pixel 4手机将搭载骁龙855处理器，并将提供6GB的内存。

此前@OnLeaks称，Pixel 4将采用5.6-5.8英寸屏幕，大于Pixel 3的5.5英寸屏幕，但这可能是由于较高的宽高比导致的，因为手机的宽度不变，其机身尺寸为147.0 x 68.9 x 8.2mm。

较大的Pixel 4 XL将具有6.2-6.4英寸的屏幕，因此它应该与Pixel 3 XL的6.3英寸18.5：9屏幕几乎相同，Pixel 4 XL的尺寸为160.4 x 75.2 x 8.2mm。

Pixel 4系列将变厚（8.2毫米vs 7.9毫米），这可能是因为电池容量的增加。两个机型的最厚点均为9.3毫米。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：谷歌Pixel 4谷歌Pixel 4XL

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有