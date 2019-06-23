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软银孙正义：未下令ARM停止向华为供货，仍在研究美国限令

2019-6-23 0:15:30来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月23日消息 在6月22日台北举办的一场公开演讲活动中，软银集团董事长孙正义透露，在美国禁止中国手机和电信设备供应商之后，他没有下令ARM停止向华为供货。

“有一种误解，特别是在中国，声称我下令ARM停止向中国出口，但这是一个完全的误解，”孙正义6月22日在台北举行的数字时代组织的论坛上说。这是孙正义首次在公开场合回应这一消息。

孙正义表示，直到他在报纸上读到文章时才知道，他并没有做出决定，因为其个人并未介入SoftBank所拥有的英国公司ARM细节运营。他说ARM在做出决定之前没有询问他的意见。

孙正义表示，ARM实际上还没有终止与华为的合作伙伴关系，但它的检查行为符合美国关于禁止向华为出口含有25%或更多美国技术的产品规定。

ARM管理者通过电子邮件告诉孙正义，其要遵守美国的法律，所以ARM要仔细检查产品，超过25%不可以供应给华为，而低于就可以继续供应。孙正义表示，他不知道检查进度会如何，但希望它能很快完成。

孙正义也指出，关于生产资料是指工程师、工时，还是合作伙伴，标准并不清晰。所以ARM只是在研究哪些产品会超过美国的限定，而不能提供给华为。孙正义表示，“做生意要尊重客户，ARM要尊重美国和华为”，“外界有很多误解，尤其是媒体的报道”。

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关键词：ARM华为

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