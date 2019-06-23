法制日报：莫让朋友圈变成“广告圈”

IT之家6月23日消息 据法制日报报道，近日，海南省海口市市场监督管理局发现，海口柯某、赖某英涉嫌在微信朋友圈发布“富迪小分子肽——这是神奇的物质，以下是治肾病综合症、肺气肿等成功案例……”违法广告。目前，海口市市场监管局对柯某、赖某英两人各罚款人民币15万元。

报道称，微信朋友圈不是法外之地，不要把朋友圈变成广告圈，更不能变成违法圈，否则将惹上大麻烦。

根据国家工商总局发布的《互联网广告管理暂行办法》，明确要求互联网广告应当具有可识别性，显著位置标明“广告”，付费搜索广告应当与自然搜索结果明显区分。特别要注意的是，若他人在你的公众号发布虚假广告或是你转发他人发布的虚假广告，你都要担责。

2019年3月8日，微信安全中心公众号发布了《关于处理微信个人账号发布“违法违禁品”售卖信息的公告》(以下简称公告)。公告称，利用微信个人账号发布“违法违禁品”售卖信息的行为涉嫌触犯刑法等相关法律法规，微信安全团队将对违法违规行为进行坚决处理、严厉打击。

公告显示，为规范微信个人账号的信息发布行为，保障微信用户的信息安全及合法权益，微信个人账号以任何形式发布、展示、传播各类“违法违禁品”售卖信息的，一律依照国家相关法律法规的要求，以及《腾讯微信软件许可及服务协议》《微信个人账号使用规范》的规定，视违规严重程度，采取阶梯式处罚机制：对违规内容，一经发现即删除内容，并屏蔽微信朋友圈；对违规账号，将视情节对该微信账号进行警告、限制或禁止使用部分或全部功能、账号封停及永久封停处罚；对违规微信群，将视情节进行限制使用功能或封群处理；对违规链接将进行封禁处理，并公告处理结果。

微信安全中心提醒：公民在互联网上售卖违法违禁品，根据情节严重程度，将受到刑法、治安管理处罚条例等相关法律法规的处罚。用户通过个人账号、群、朋友圈等产品功能发布违法违禁品售卖信息属违规行为；帮助朋友在朋友圈、微信群转发宣传推销违法违禁品的行为，一旦出现问题，售卖方、转发者均有可能需要承担行政处罚。