女子微信朋友圈诅咒长宁地震灾区人民：被拘留十天

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IT之家6月23日消息 据@宜宾公安消息，“6·17”长宁6.0级地震发生后，一名为“姚梦菲”的网民在其微信朋友圈里发表了名为“祈祷宜宾的都死光”的文字，引起宜宾市民的极大关注和愤慨。
宜宾公安网安部门立即开展调查工作，经连续工作，成功锁定违法嫌疑人姚某妮。经查，姚某妮对通过朋友圈发布不当言论的违法事实供认不讳。
违法嫌疑人姚某妮因寻衅滋事于今日（6月22日）凌晨零点30分许被执行治安拘留10日的治安处罚。现羁押于恩施市鹤峰县拘留所。
本文图片均来自微博@宜宾公安
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