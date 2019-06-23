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浙江全面实施ETC车载装置免费安装

2019-6-23 12:12:30来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家6月23日消息 据新华社报道，围绕年底前取消高速公路省界收费站总体目标，浙江省政府近日决定加快ETC推广应用，加快建设改造联网收费系统，全面实施ETC车载装置免费安装。

浙江省政府办公厅印发的《浙江省深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》指出，全省制定ETC用户发展计划，分解发行任务；全面实施ETC车载装置免费安装，提供一站式全流程安装服务；分类推进车辆安装，组织开展机关事业单位公务用车、国有企业车辆、特种车辆、营运车辆和社会车辆安装ETC；拓展ETC应用服务，加快推进ETC在停车场所应用。

从2019年7月1日起，浙江省严格落实对ETC用户不少于5%的车辆通行费基本优惠政策。同时，清理规范现有通行费减免政策，推广高速公路差异化收费政策，2020年1月1日起在高速公路运行的货车统一按车（轴）型收费。

实施方案提出，今年12月底前，拆除全省高速公路15个省界收费站正线范围内收费设施，新发展ETC用户750万户以上，在籍汽车ETC安装率达到80%以上，高速公路入口车辆ETC使用率达到90%以上。

ETC是不停车电子收费系统，ETC专用车道是给那些装了ETC车载器的车辆使用的，采用电子收费方式。

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关键词：ETC

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