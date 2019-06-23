因试题答案有争议，杭州市教育考试院发公告回应

IT之家6月23日消息 今日，杭州考试教育网发布公告，称原定6月23日上午10:00开始的中考成绩查询及成绩查对申请，因故推迟。预计在6月24日下午19:00后考生可登录“杭州教育考试网”查询中考成绩。对成绩有疑问的考生，可于6月25日下午17:00前直接在“杭州教育考试网”办理申请中考成绩查对手续。

据了解，根据昨日杭州考试教育网的公告内容来看，之所以推迟原定于今日要公布中考成绩的决定，是因为有家长和考生对我市中考数学卷第13题、科学卷第8题评分产生质疑。

以下为杭州考试教育网《关于2019年杭州市中考个别试题评分有关情况的说明》全文：

近日，有家长和考生对我市中考数学卷第13题、科学卷第8题评分产生质疑，接到反映后，我院立即组织调查。现将有关情况说明如下：

一、关于数学卷第13题

正式阅卷前，评卷组在制定评分标准时，发现数学卷第13题存在两个合理答案，即113或112（参考答案为113，若采用现行教材例题中近似数的计算方法，则答案为112）。评卷组研究后认为：113或112均为正确答案，得满分。此外，答案为36π的，减半得分。

接到反映后，为慎重起见，我院聘请相关学科领域专家组成专家组对数学卷第13题评分标准和参考答案进行第三方论证，认为数学卷第13题正确答案为113或112。

二、关于科学卷第8题

我院聘请相关学科领域专家组成专家组对科学卷第8题评分标准和参考答案进行第三方论证，认为科学卷第8题正确答案为B。

中考评卷组综合第三方专家意见，研究论证后，并报我院同意，明确：1.数学卷第13题正确答案为113或112，其余答案不得分；2.科学卷第8题正确答案为B，其余答案不得分。

我们将迅速组织人员进行核查，尽快公布考生中考成绩。

此次中考评卷中出现的问题，我们将引以为戒，进一步改进工作，优化服务，避免类似问题再次发生。对因此给广大考生、家长造成的困扰，表示诚挚的歉意！对社会各界的监督、支持表示衷心的感谢！