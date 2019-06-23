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Steam喜加一！多人弹球游戏《kabounce》限时免费领取

2019-6-23 15:26:00来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家6月23日消息 日前，Steam商城的多人弹球游戏《Kabounc》开启限时免费领取。该免费活动截止到6月25日凌晨1点，只需简单的点击“添加到账户”，就能免费拥有这款游戏。

Kabounc是一款快节奏的多人弹球游戏，你可以控制弹球。通过旋转与碰撞，使你的弹球达到惊人的速度；或者将你的弹球发射入空中，出其不意地从上方攻击你的敌人！在这种团队对抗的独特弹球体验中掌控自己的行动，以强大的技能统治战场，彻底击败对手并夺取他们的点数。

最低配置：

  • 操作系统: Windows 7

  • 处理器: 2.4 GHz Dual core

  • 内存: 4 GB RAM

  • 图形: Intel(R) HD Graphics 4600

  • DirectX版本: 11

  • 网络: 宽带互联网连接

  • 存储空间: 需要4 GB可用空间

  • 声卡: Integrated

推荐配置：

  • 操作系统: Windows 10

  • 处理器: 2.5+ GHz Quad core

  • 内存: 4 GB RAM

  • 图形: AMD SAppHIRE Radeon R9 280X Series equivalent or better

  • DirectX版本: 11

  • 网络: 宽带互联网连接

  • 存储空间: 需要4 GB可用空间

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关键词：sream游戏

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