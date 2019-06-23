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全新编程语言V发布首个可用版本

2019-6-23 17:07:35来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家6月23日消息 日前，V语言开发者宣布V语言首个可用版本发布，据了解，V语言是一个结合Go语言的简洁以及Rust的安全特性的新语言。

这一语言主要特性是快速编译、安全且可以和C/C++转换。其编译器只有400KB，且没有第三方依赖。V语言官方推特账号还同时公布了V语言建立的macOS Demo。

目前，开发者可以前往vlang.io网站，开发人员也可通过GitHub获取V语言源码。

官方网站 |GitHub网址|Demo

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关键词：V语言go语言Rust

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