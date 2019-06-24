中科曙光发布停牌公告，正核实有关被纳入“实体名单”的相关内容

IT之家6月24日消息 今日，中科曙光发布《中科曙光关于重大事项的停牌公告》，公告称关注到市场有关于公司被美国商务部工业与安全局纳入“实体名单”的媒体报道，公司正在核实相关内容，全面评估此事件对公司可能产生的影响。并于6月24日开市起停牌。以下为公告具体内容：

曙光信息产业股份有限公司关于重大事项的停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）关注到市场有关于公司被美国商务部工业与安全局纳入“实体名单”的媒体报道，公司正在核实相关内容，全面评估此事件对公司可能产生的影响，做好应对工作，并与各方面积极沟通。

为保证公平信息披露，维护投资者利益，依据《股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票中科曙光（证券代码：603019）、可转债曙光转债（债券代码：113517）及曙光转股（转股代码：191517）自2019年6月24日开市起停牌，最迟于2019年7月1日复牌。

停牌期间，公司将根据后续进展情况积极履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2019年6月24日