四川宜宾市长宁县发生4.1级地震，震源深度10千米

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IT之家6月24日消息 中国地震台网正式测定：06月24日09时23分在四川宜宾市长宁县（北纬28.44度，东经104.80度）发生4.1级地震，震源深度10千米。
另外，06月24日04时47分在四川宜宾市长宁县（北纬28.44度，东经104.81度）发生3.2级地震，震源深度10千米。06月24日07时34分在四川宜宾市珙县（北纬28.37度，东经104.83度）发生3.8级地震，震源深度9千米。
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