5G SEP标准必要专利最新排名：华为以2160个夺冠

IT之家6月24日消息 据科普博主@ZYJ赵亚军 称，已声明的5G标准必要专利SEP最新排名显示，华为声明的5G SEP专利数高达2160个，排名第一。第二名是诺基亚，其5G SEP专利为1516个，第三名则是中兴，其5G SEP专利有1424个，与诺基亚相差不多。第四、第五分别是LG和三星，各有1359、1353个5G SEP专利。

SEP标准必要专利（standard-essential patent）是指包含在国际标准、国家标准和行业标准中，且在实施标准时必须使用的专利，也就是说当标准化组织在制定某些标准时，部分或全部标准草案由于技术上或者商业上P没有其他可替代方案，无可避免要涉及到专利或专利申请。当这样的标准草案成为正式标准后，实施该标准时必然要涉及到其中含有的专利技术。

此前据据央视报道，截至2019年5月，在全球20多家企业的5G标准必要专利声明中，我国企业占比超过30%，位居首位。中国信通院政策与经济研究所高级工程师龚达宁称：在产业发展方面，我国率先启动5G技术研发试验，加快了5G设备研发和产业化进程。目前，我国5G中频段系统设备、终端芯片、智能手机处于全球产业的第一梯队。