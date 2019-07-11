微软Windows 10 20H1快速预览版18936更新内容大全

IT之家7月11日消息 今天微软推送了最新的Windows 10 20H1快速预览版18936，带来了一系列的新功能和特性。Your Phone的手机屏幕支持更多Surface屏幕，可以从任务栏创建快速事件，在你的设备上设置Microsoft帐户无密码服务等。

下面是具体更新内容：



你的手机应用程序 - 手机屏幕现在可用于更多Surface设备

正如所承诺的那样，微软将手机屏幕功能扩展到更多PC。随着Windows预览测试（Marvell 15.68.17013.110）中最新的驱动程序更新，以下Surface设备将获得手机屏幕预览功能 - Surface Laptop，Surface Laptop 2，Surface Pro 4，Surface Pro 5，Surface Pro 6，Surface Book和Surface Book 2。

从任务栏创建快速事件

当你点击任务栏中的日期时，快速预览版用户都应该看到该变化：

选择你想要的日期并开始输入 - 你现在将看到内联选项以设置时间和地点。

使用设备上的Microsoft帐户体验无密码

为了提高安全性和更加无缝的登录体验，你现在可以在Windows 10设备上为Microsoft帐户启用无密码登录，方法是转到“设置”>“帐户”>“登录”选项，然后选择“启用设备”下的“打开”无密码。启用无密码登录将使用Windows Hello面部识别、指纹识别或PIN码将Windows 10设备上的所有Microsoft帐户切换为现代身份验证。

请注意：此功能目前正推送给一小部分的Insiders用户，上述选项可能不会在“设置”中为所有用户显示。如果尚未出现，请继续等待服务推送。

PC的一般更改，改进和修复

修复了在上一个版本中通过Xbox应用安装游戏时导致失败的问题。

修复了导致照片实时图块可能会在图块边界之外绘制的问题，。

修复了启用高对比度时表情符号面板会崩溃的问题。

在“任务管理器”的“性能”选项卡中更新了磁盘类型文本，现在与该选项卡上其他子文本的大小相匹配。

修复了导致从某些应用的任务栏跳转列表中选择后，项目无法在前台启动的问题，。

修复了可能导致在将窗口移动到其他桌面后，任务视图中的虚拟桌面缩略图未更新的问题。

运行Windows Sandbox不再需要管理员权限。

修复了导致在使用日语IME键入时，某些应用中没有显示合成字符串的问题，。

修复了导致在使用中文拼音输入法输入时某些应用程序崩溃的问题，。

修复了导致某些游戏在最近的某些设备上以全屏模式运行时意外地显示黑屏的问题。

已知问题：