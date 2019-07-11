任天堂 Switch Lite 到底搭载了什么处理器？

IT之家7月11日消息 昨天晚上，任天堂正式发布了Switch Lite，其屏幕更小，售价更低，为199美元，但无法连接到电视，不支持HD震动功能，两侧的Joy-Con手柄也不能拆卸。在大家最关心的处理器问题上，任天堂却只提到“与Switch性能同水平”，那它到底搭载了什么处理器呢?

应该是12nm或者是16nm的工艺升级版英伟达Tegra X1。

首先让我们先来回顾一下英伟达Tegra X1。

这款SoC早在2015年推出，整合了四颗Cortex-A57核心，而GPU部分则采用了Maxwell架构，共计256个流处理器。

这款SoC使用的是台积电的20nm工艺，主要用于任天堂的Switch主机和英伟达自家的电视盒子。



任天堂称Switch Lite的电池续航时间更长，但是考虑到它的尺寸更小而且电池容量可能更低，这可能表明Switch Lite很有可能是基于更先进的制造工艺生下的英伟达 Tegra SoC。

原来的Tegra X1芯片是在台积电的20nm制程节点上生产的，能效方面已经完全无法与当今的工艺相比。外媒AnandTech称最近发现了英伟达X1的更新版，芯片的工作电压发生了显著的变化。因此任天堂Switch的新芯片很可能是在16nm或12nm工艺上制造的。

要想100%确定Switch Lite搭载了什么处理器，还要等它上市后的拆解报告。