阿里等互联网企业签订防范治理电信网络诈骗责任书

IT之家7月11日消息 今日，据工业和信息化部网站消息，在9日举行得中国互联网大会“2019防范治理电信网络诈骗论坛”上，工信部会同相关部门组织重点互联网企业签订防范治理电信网络诈骗责任书，旨在压实企业主体责任，积极净化网络通信环境。

签订“重点互联网企业防范治理电信网络诈骗责任书”的11家单位分别为：阿里巴巴、腾讯、百 度、京东、字节跳动、拼多多、新浪微博、58同城、美团、世纪佳缘、网宿科技。

以下为“重点互联网企业防范治理电信网络诈骗责任书”明确的责任要求：

一、严格按照国家法律法规及主管部门要求，积极开展电信网络诈骗防范治理工作，认真落实六部委联合印发的《防范治理电信网络诈骗犯罪互联网集中清理工作方案》、《工业和信息化部办公厅关于进一步做好2019年防范治理电信网络诈骗重点工作的通知》等相关任务要求，不断深化拓展防范治理成效。

二、建立完善电信网络诈骗防范治理制度体系。明确责任部门，完善工作机制，形成管理闭环。严格落实用户账户管理要求，建立违规账户依法关停机制。建立完善诈骗风险巡查预警和快速响应处置机制，积极防范诈骗风险。按要求将防范治理电信网络诈骗工作责任落实情况纳入本企业电信业务经营年报。

三、建立完善电信网络诈骗技术防范体系。建设完善电信网络诈骗技术防范系统，有效提升对诈骗风险的监测预警和事中阻断能力。加强研发投入，积极创新提供网络、平台、终端侧反诈技术产品，加大应用推广。

四、加强企业平台电信网络诈骗问题清理。认真落实互联网诈骗集中清理有关任务要求，加强自查自纠。对本企业平台进行全面排查清理，及时补强管理薄弱环节，积极防范诈骗信息传播扩散。对本企业平台出售商品进行全面排查，对违规买卖电话充值卡、电话卡、物联网卡等的一律进行关停或下架。

五、进一步加强新业务诈骗风险安全评估。完善企业内部防控体系，建立完善安全评估机制，在新业务新应用立项研发、上线运营等关键环节强化诈骗风险评估，加强专业团队建设和漏洞排查，积极防范风险隐患。

六、进一步加强举报受理和协同联动。建立完善电信网络诈骗举报通报处置流程，对公安机关通报、用户举报的诈骗问题依法核查处置，及时反馈结果。将本企业监测发现的违法线索及时向公安机关和行业主管部门报告，进一步加强信息共享和工作联动，形成治理合力。