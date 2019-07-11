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华为Mate 20系列EMUI 9.1.0.123更新推送：超级文件系统来了

2019-7-11 12:16:51来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家7月11日消息 刚刚，花粉俱乐部宣布， 华为Mate 20系列EMUI9.1正式版9.1.0.123更新推送。

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本次更新适配机型：

C版本号为C00 / C01 / C786的以下机型：

Mate 20全网通版HMA-AL00

Mate 20移动定制版HMA-TL00

Mate 20 Pro全网通版LYA-AL00、LYA-AL10

Mate 20 Pro移动定制版LYA-TL00

Mate 20 RS保时捷设计LYA-AL00

Mate 20 X全网通版EVR-AL00

Mate 20 X移动定制版EVR-TL00

注：EMUI9.X系统C版本号查看方法：设置>系统>关于手机>版本号，括号中C及其后面的2位/3位数字，如版本号9.0.0.184(C00E87R1P20)，其C版本号为C00

更新内容：

【月亮模式】

  • 拍摄月亮时，Master AI可自动识别月亮并打开月亮模式，将参数调成适合拍月亮的数值（仅Mate20 Pro/Mate 20 RS保时捷设计/Mate 20 X支持）

【来电视频】

  • 可设置个性视频作为来电视频，让您的来电趣味十足

【语音助手】

  • 更聪明的语音助手，可通过语音唤醒自拍、慢动作录像、识别卡路里、百科识物、扫码、搜图等更多功能

【GPU Turbo 3.0】

  • 华为GPU Turbo 3.0图形处理加速技术新增支持几十款游戏，为更多游戏带来畅快体验

【Huawei Share一碰传】

  • 手机与华为Matebook建立连接后，可以实现设备之间剪贴、录屏分享等动作的接续

【系统】

  • 新增支持华为方舟编译器，提升系统响应性能和流畅度

  • 新增超级文件系统(EROFS)性能革新技术，提升了应用运行速度和流畅度

【设置精简】

  • 精简部分冗余、繁杂设置项，为您提供更简洁、易懂、易操作的设置界面

  • 支付保护中心App移至设置的安全和隐私>支付保护中心

  • 黄页数据、号码归属地、名片模板自动更新设置合并为数据自动更新设置

【界面显示】

  • 新增灭屏场景下可显示第三方应用消息的功能（仅Mate20 Pro/Mate 20 RS保时捷设计/Mate 20 X支持）

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关键词：华为EMUI 9安卓 9

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