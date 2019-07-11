赴港游客有福了！苹果iPhone及AppleWatch近期上线八达通卡支持

IT之家7月11日消息 对于香港本地人民以及需要经常往返香港或即将启程前往香港的游客而言，八达通卡是他们在香港穿梭的必备物件，其重要性甚至要高过钱包。先前便有人在苹果服务器的一段代码中发现八达通将可在iOS 13的iPhone设备中使用。日前，八达通卡公司对外发出新闻公告称今年晚些时候，八达通用户们将可通过Apple Pay在iPhone或Apple Watch上直接使用八达通支付公共交通费用及进行日常消费。

不过，新闻稿中并没有透露确切的服务推出时间，支持的iOS版本等详细信息，只是表示八达通官方将会在稍后公布更多详细信息。

iPhone虽然支持NFC技术，只不过由于采用完全封闭式设计，其真实效用并不能完全地被发挥出来，直到iOS 11才逐步走向“开放”。最直观的体现就是用户可以在“钱包”App中添加北京及上海交通卡等，遗憾的是香港最普及的八达通一直没有获得支持。好在目前八达通公司已确认，iPhone或Apple Watch用户未来将可通过Apple Pay使用八达通，具体的使用方法预计将会和三星的Smart Octopus类似。

由于香港八达通卡所使用FeliCa标准与日本Suica相同，技术层面上讲上iPhone 7及以上的机型都可以在升级iOS 13后支持添加八达通。不过苹果公司即将在今年9月发布新一代iPhone和iOS 13，一切等到iOS 13正式推送后即可揭晓。