艾瑞最新报告：支付宝小程序成汽车租赁行业新“绝招”

IT之家7月11日消息 近日，艾瑞发布了最新的《汽车租赁用户洞察》报告，根据报告显示，作为新载体的小程序已经快速成长为国内租车预定的第二大渠道，占比高达35.5%，仅次于App；其中支付宝小程序的用户占比最高，成为各年龄段用户首选。

该报告研究了国内租车行业的发现和现状，整体来看，国内租车行业正在处于一个市场高速增长时期，用户群也正在经历年轻化和线上化的变迁。

从艾瑞报告中具体来看，2018年底我国汽车保有量2.4亿辆，而汽车驾驶员已超过3.7亿人，再加上部分地区的限购政策，使得租车需求空间越来越大。而在潜力巨大的待开发市场中，追求高品质旅游体验的的年轻人也逐渐成为汽车租赁的主流受众，根据艾瑞的调研结果显示，汽车租赁用户的年龄主要集中在18-35岁之间，占比达到了69.8%。

由年轻化带来间接效应就是服务线上化的趋势，截至2019年，国内租车线上渠道的成交占比为89.6%，远超线下。而在这其中，关于小程序的部分格外引人注意。小程序如今已经为整体租车行业贡献了35.5%的渠道预定单，且还在持续增长。

在艾瑞的调研报告中，支付宝小程序成为了在租车领域内用户的首选，在各年龄段的支付占比都超过了六成，支付宝在租车领域的强势可以归功于特有的芝麻信用免押租车，这一功能减少了用户的大额资金占用，降低租车门槛，受到大家欢迎。另一方面是因为信用免押简化了原有的租车流程，有效的降低了租车平台的运营成本，同样受到了租车平台的追捧。

这一点在报告中做了详细调研，结果显示，在租车时，93.6%的汽车租赁用户选择使用线上支付，在线上支付的用户中，92.3%的用户会优先选择信用免押的支付方式。在选择线下支付的用户中，因线上支付可使用信用免押，94.1%的用户愿意转向线上支付。

据调研发现，访谈的头部租车平台在接入信用免押后，平台成交量提升明显，在订单总量中使用信用免押的占比超过70%。更有趣的是，在艾瑞的访谈数据显示，信用免押用户对比非免押用户，产生违章和大额违章的比例均变小，在出现大额违章（违章违约金超出押金金额）后自行处理的比例上升明显。其中，高信用用户对履约规则内的自我行为约束力更强。

现在租车行业地潜力市场逐渐被开发，年轻化和线上化的趋势让小程序成为了这一阶段租车服务的更好载体，信用免押的模式则有效加速了汽车租赁行业的发展。