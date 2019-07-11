荣耀Magic 2 重磅更新：新增方舟编译器和新文件系统

IT之家7月11日消息 根据网友的反馈，荣耀Magic 2收到了重磅更新，更新包大小为4.84GB，主要更新了方舟编译器和新文件系统。

更新日志：

通过本次更新，系统新增支持方舟编译器和EROFS系统性能革新技术，提升了应用运行連度和流畅度；在图库中选取视頻轻轻上滑，一键制作精彩MV；可以为联系人设置个性来电视频秀；GPU Turbo3.0为更多游戏带来畅快体验；除此之外，您还将拥有更精简的设置逸项，更有趣的设备互动体验。

系统

新增支持华为方舟编译器，提升系统响应性能和流畅度，新增超级文件系统(EROFS)性能革新技术，提升了应用运行速度和流畅度

[智慧视频]

智能提取精华片段，自动匹配特效模极，一键制作更精彩的MV

[来电视频]

可设置个性视频作为来电视频秀，让您的来电趣味十足

[GPU Turbo 3.01]

华为GPUTurbo 3.0图形处理加速技术新增支持几十款游戏，为更多游戏带来畅快体验

[HuaweiShare一碰传]



手机与华为Matebook建立连接后，可以实现设备之间剪贴，录屏分享等动作的接续

[设置精简]

精简部分冗余，繁杂设置項。为您提供更简洁，易懂、易操作的设置

支付保护中心App移至设置的安全和隐私>支付保护中心

黄页数据，号码归属地、名片模极自动更新设置合并为数据自动更新设置

[应用]

新增荣耀亲选商城应用。为您提供荣耀自营和第三方亲选生态产品