亚马逊计划投资7亿美元，对10万名美国员工再培训

北京时间7月11日晚间消息，据美国财经网站CNBC报道，亚马逊今日公布了一项计划，在2025年之前对其1/3的美国员工（约10万人）进行再培训，以帮助他们进入更高级的工作岗位或找到新的职业。

亚马逊表示，将扩大现有的培训项目，并引入新的培训项目。培训将是自愿的，大部分课程都是免费的。亚马逊在一份声明中称，该计划将帮助员工获得培训机会，让他们有能力担任公司内部的办公室、技术中心、履约中心、零售店和运输网络等领域的高技能技术和非技术职位，或在亚马逊以外拓展职业道路。

亚马逊的再培训计划将包括：1）亚马逊技术学院（Amazon Technical Academy），为非技术员工提供过渡到软件工程职业的技能；2）Associate2Tech，培训履行中心员工进入技术岗位；3）机器学习大学（Machine Learning University），为具有技术背景的员工提供获得机器学习技能的机会；

4）亚马逊职业选择（Amazon Career Choice），一个预付学费计划，旨在培训履行中心的员工从事他们所选择的高需求职业；5）Amazon Apprentiesship，一个美国劳工部认证的项目，提供付费的密集课堂培训；6）AWS培训和认证，为员工提供建立实用AWS云知识的课程。

另据《华尔街日报》称，亚马逊该计划中的项目是迄今宣布的规模最大的企业再培训计划之一，每名员工的成本约为7000美元，整体成本约为7亿美元。