OPPO K3将于7月19日登陆印度市场

IT之家7月11日消息 据外媒报道，OPPO K3印度上市日期刚刚由该公司正式宣布，7月19日。

▲via 91mobiles

据91mobiles报道，OPPO K3印度上市日期刚刚由OPPO公司正式宣布。OPPO表示，将于7月19日与电子零售商亚马逊合作在印度推出这款智能手机。早在前几天，多家外媒就报道了OPPO K3将在印度推出的消息，目前正式公布日期。这款智能手机将取代今年早些时候在印度推出的OPPO K1。OPPO还没有公布这款手机的价格，但它已经宣布了针对印度的OPPO K3规格。

OPPO K3手机采用了高通骁龙710处理器，包括6GB+64GB、8GB+128GB和8GB+256GB三个版本。在拍照方面，OPPO K3使用了前置1600万像素，支持美颜算法和OPPO的人像模式2.0。后置则采用了1600万像素（光圈为f/1.7）+200万像素的双摄组合，有60fps高拍照帧率，超清夜景等功能。

OPPO K3内置3765mAh电池，支持VFC快充算法，充电时间可减少25%；拥有Game Boost 2.0、FrameBoost、TouchBoost等技术。目前在印度的售价还未公布。