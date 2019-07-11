日本NEC将推出年轻人才报酬不设上限制度

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IT之家7月11日消息 据日本共同社报道，日本NEC公司10日透露，将从2019年度下半期推出对年轻研究人员不设报酬上限的制度。
据悉由于人工智能(AI)等领域的研究者争夺战愈演愈烈，此举旨在确保优秀人才。该制度将根据研究成果决定报酬，从进入公司第一年起年收甚至有可能超过1000万日元(约合人民币63万元)。
日本加强对韩半导体材料出口管制，NEC许多产品也使用了韩国制半导体，社长新野称“还不清楚会造成怎样的影响，将根据情况采取恰当应对”。
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