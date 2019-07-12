华为董事长梁华：5G基站比4G能效更高，更符合环保理念

7月12日上午消息，在今日的《2018可持续发展报告》发布会上，华为董事长梁华出席并发表开场演讲。梁华表示，绿色环保已成为可持续发展的重中之重。“未来通信网络的重要关注点之一就是能量效率，核心是用更少的能量传递更多的信息，以及在能量系统中通过信息技术来降低能耗。”

梁华表示，外界对5G的能耗感到担忧。但其实，随着5G商用网络不断的规模部署，5G的典型场景能耗并不像很多人担心的那样高，在同样覆盖能力下，与4G的典型能耗基本上在同一个量级上。

梁华强调，提高能效的核心是用更少的能量传递更多的信息。5G设备1度电的能量消耗，可以支持超过5000GB流量的传输，相当于下载5000部超清电影，而在4G时代，同样的电量仅能下载300部不到，可以看出5G相比于4G，能效提升了10-20倍。

5G基站相比4G拥有更大容量、更快速率、更多连接，为什么还能保持和4G时代相当的能耗？梁华解释称，这是因为华为在5G产品研发以及工程化过程中做了大量的创新。比如通过AI技术实现网络协同节能，在确保KPI稳定的基础上，典型无线网络设备省电10%到15%；在5G站点架构方面，华为5G极简全室外解决方案，可以省去基站站点空调，极大降低能耗。

梁华表示，采取“软硬结合”的解决方案，华为整体上实现单站能耗比业界平均水平低20%。随着技术的不断创新，5G设备能效也更高，5G将更符合“节能减排、绿色环保”的理念。

以下是华为梁华演讲全文：