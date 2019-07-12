华为董事长梁华：5G基站比4G能效更高，更符合环保理念

7月12日上午消息，在今日的《2018可持续发展报告》发布会上，华为董事长梁华出席并发表开场演讲。梁华表示，绿色环保已成为可持续发展的重中之重。“未来通信网络的重要关注点之一就是能量效率，核心是用更少的能量传递更多的信息，以及在能量系统中通过信息技术来降低能耗。”
梁华表示，外界对5G的能耗感到担忧。但其实，随着5G商用网络不断的规模部署，5G的典型场景能耗并不像很多人担心的那样高，在同样覆盖能力下，与4G的典型能耗基本上在同一个量级上。
梁华强调，提高能效的核心是用更少的能量传递更多的信息。5G设备1度电的能量消耗，可以支持超过5000GB流量的传输，相当于下载5000部超清电影，而在4G时代，同样的电量仅能下载300部不到，可以看出5G相比于4G，能效提升了10-20倍。
5G基站相比4G拥有更大容量、更快速率、更多连接，为什么还能保持和4G时代相当的能耗？梁华解释称，这是因为华为在5G产品研发以及工程化过程中做了大量的创新。比如通过AI技术实现网络协同节能，在确保KPI稳定的基础上，典型无线网络设备省电10%到15%；在5G站点架构方面，华为5G极简全室外解决方案，可以省去基站站点空调，极大降低能耗。
梁华表示，采取“软硬结合”的解决方案，华为整体上实现单站能耗比业界平均水平低20%。随着技术的不断创新，5G设备能效也更高，5G将更符合“节能减排、绿色环保”的理念。
以下是华为梁华演讲全文：
各位媒体朋友、各位嘉宾，大家上午好，欢迎大家出席华为可持续发展报告发布会。
人人享受普遍的、无差异的数字服务
作为一家创立32年的科技公司，从创业之初开始，我们就通过技术创新持续为客户创造价值，消除数字鸿沟、满足人类联接需求，让所有人享受到普遍的、无差异的数字服务，为经济发展、社会进步做出自己的贡献。华为相信，这是“技术普惠”理念的应有之义，也是未来30年驱动我们继续向前发展的信念之一。
今天，华为通过与运营商等各方共同努力，即使在偏远的非洲边陲小镇、发达国家尚未覆盖网络的“白区”，在世界屋脊的珠穆朗玛峰、在极地深处的格陵兰岛，通过ICT技术，人们都能快速地去寻获自己所需要的知识信息、通讯服务。
尼日利亚，超过50%以上的人口被草原、森林与城市隔绝开，生活在偏远农村或者郊外，通信基础条件非常不好：很多地方没法保证基本的供电，同时居民收入非常低，投资回报周期比较长。这样的现实，令绝大多数供应商望而却步。
但是，华为知难而进、迎难而上。华为专门为尼日利亚等国家的偏远地区设计了RuralStar2.0设备，设备自带六块太阳能板，不依赖其他电源，而且设备轻便，安装起来也比较简单。运营商MTN利用我们的解决方案，很快覆盖了尼日利亚许多偏远地区。一个村庄的小学校长说，“我们再也不必乘车30公里去教育局领取教学材料，无线通信提升了知识传递的效率和效果”。
到2018年底，华为的RuralStar解决方案已经在加纳、尼日利亚、肯尼亚、阿尔及利亚、泰国、墨西哥等全球50多个国家和地区成功商用，落地110张网络。RuralStar穿越了平原、山丘、沙漠、海岛，服务4000万农村人口。
数字鸿沟不仅存在于发展中国家，在一些发达国家也面临着同样的不平等、不便捷。比如，据法国电信监管机构Arcep数据，截至2018年，在法国有4000多个缺乏电信网络的“白区”市镇，总人口占到法国全境的1%。自2011年起，为解决这个问题，华为参与法国政府启动的“白区”项目，与运营商一起在法国“白区”部署3G网络。截至2018年底，已经为4000多个市镇当中的3300多个实现了3G覆盖。今年开始，我们将开始4G部署，预计到2022年完成法国所有“白区”4G网络覆盖。
不仅仅是联接，华为还通过不断创新的产品应用，将技术的红利开放给全人类、服务所有人，而不让他们受限于先天因素，让特殊人群不再特殊。华为与欧洲聋哑人协会等组织合作，利用AI和AR技术，聋哑儿童只需要对着喜爱的绘本扫一下，可爱的卡通人物就会跃然于屏幕上，用手语将绘本文字活灵活现地翻译出来，让听障儿童也享受到阅读的快乐。
技术进步应该惠及每个人、每个家庭和每个组织，但是这个目标和理想依然任重而道远。GSMA数据显示，全球仍有66%的家庭没有联接网络，仍有近40亿人无法接入互联网，20多亿人口没有享受到良好的移动宽带服务。面对全球这40亿人今天生活服务的不便利、不平等，特别是5G时代已经来临，华为将继续为人类所有人享受平等快捷通信服务而不懈努力。
绿色5G：华为单站能耗比业界平均水平低20%
消除数字鸿沟、实现包容性发展，无疑是华为重要社会责任。除此之外，绿色环保也已成为可持续发展的重中之重。华为就是通过不断的ICT技术创新，降低能耗，为绿色环保贡献力量。数字经济的发展，首先应该是绿色经济，绿色经济就是“通过低碳政策和绿色创新，推动社会有效利用资源，以包容的方式提高人民福祉，同时保护自然系统的可持续性”。
华为认为，未来通信网络的重要关注点之一就是能量效率，核心是用更少的能量传递更多的信息，以及在能量系统中通过信息技术来降低能耗。
5G时代伊始，网络的大容量、高速率，不免让人们对5G的能耗感到担忧。海量联接的5G，能耗会不会像业界担心的那样，是4G的2倍以上？
其实，随着5G商用网络不断的规模部署，5G的典型场景能耗并不像很多人担心的那样高，在同样覆盖能力下，与4G的典型能耗基本上也是在同一个量级上面。
更重要的是，我们可以看看5G的能效，提高能效的核心是用更少的能量传递更多的信息。5G设备1度电的能量消耗，可以支持超过5000GB流量的传输，相当于下载5000部超清电影，而在4G时代，同样的电量仅能下载300部不到，可以看出5G相比于4G，能效提升了10-20倍。
既然5G基站相比4G拥有更大容量、更快速率、更多连接，为什么还能保持和4G时代相当的能耗呢？
这是因为华为在5G产品研发以及工程化过程中做了大量的创新。
首先，从芯片设计上，华为采用更高集成度的芯片工艺，不断提升单板集成度，大幅减少在板器件数量，降低模块的功耗。不仅是在芯片工艺层面，在系统软件和专业服务上，通过AI技术实现网络协同节能，在确保KPI稳定的基础上，典型无线网络设备省电10%到15%。
其次，从硬件上，华为采用更先进的工程工艺，提升能源转换效率，降低功耗；另外，我们还采用更科学的仿生散热技术，散热效率大幅提升，功耗也随之降低。
在5G站点架构方面，华为5G极简全室外解决方案，可以省去基站站点空调，极大降低能耗。
所以，采取“软硬结合”的解决方案，华为整体上实现单站能耗比业界平均水平低20%。随着技术的不断创新，5G设备能效也更高了。5G将更符合“节能减排、绿色环保”的理念。
华为发展可持续，服务全球ICT基础设施可持续
今天，面对外部环境的风云变幻，华为的发展遇到了一些挑战，有人在问：华为能否活下来？我们的产品和服务是否安全可信？我们可以肯定地说：华为的发展可以持续，我们一定能够活下来，而且还会活得越来越好。
这是因为在巨变的竞争环境中，技术创新是华为立身之本，基础研究、工程技术的长期投入和积累，让我们面对外部压力之时，仍然能够稳步向前。
这是因为华为始终把“以客户为中心、以奋斗者为本、长期艰苦奋斗”作为核心价值观，这是华为最宝贵的文化财富，任何时候都将指引着19万华为人奋力前行。
这是因为华为一直致力于构筑安全可信的数字产品和服务，我们从组织、人员、流程及IT工具等方面，全方位构建客户网络安全保障体系，确保任何情况下的通信安全、畅通。
这是因为华为在技术、产品、采购、制造、物流、市场、服务等各个环节，都建立起了供应连续性方案，为各种紧急情况下的供应进行了长达十几年的制度建设与关键技术开发。
经过32年的发展，华为已经在170多个国家和地区、为30多亿人提供网络服务。从这个意义上说，华为的发展可持续，也保证了全球ICT基础设施的可持续发展。因此，保证客户网络稳定、安全运营是华为对全球客户、用户、合作伙伴的重要社会责任。
开放、合作、共赢，与产业链等各方协同创新
开放合作是实现可持续发展目标的关键。为此，我们秉持合作共赢的理念，积极与客户、政府、行业组织等相关各方紧密沟通，共同构建更具包容性、更加灵活和反应更加积极的可持续发展产业生态圈。
面向未来，华为将继续坚持开放、合作、共赢理念：做大产业、做大市场，坚持做“黑土地”和使能者。我们始终相信开放合作才能使得ICT产业变得更为强大，数字世界、智能世界的构建和落地，也需要整个生态的共同努力。
面向未来，华为将继续坚持开放、合作、共赢理念：与全球供应商等伙伴一起为构建万物互联的智能世界而开展深层次协作，服务好客户、支持好客户。在技术研发、产业合作的征途上，与大家一起协同创新，不断突破技术瓶颈、驱动产业升级，践行“技术普惠”，让普遍的、无差异的数字服务惠及全人类。
谢谢大家！