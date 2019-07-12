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法航将采用面部识别系统取代传统登机牌

2019-7-12 14:06:43来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家7月12日消息 现在大家乘坐飞机旅出行的时候仍然必须出示纸质或电子登机证用以核对身份身份，不过随着科技的发展，在不久的将来将会只需通过面部识别系统“刷脸”即可辨识乘客身份，十分方便快捷。法国航空公司便计划将从纽约肯尼迪国际机场和休斯敦洲际机场起飞的航班改用面部识别系统取代传统的纸质登机牌，预计每天体验新乘机方式的乘客将超过2200人。

目前法航已在美国阿特兰大，底特律，西雅图，三藩市及洛杉矶等城市用上生物识别登机系统，据法航美国副总裁兼总经理Stephane Ormand表示，今年美国预计将有93%机场会采用这种新型登机方式，到2020年这种新型的识别方式便会覆盖全美。目的便是让乘客拥有更轻松，安全的乘机体验。

不过法航集团并不是全球首个使用生物识别登机系统的航空公司，早在2017年，美国廉航捷蓝航空JetBlue便已率先采用生物识别登机系统，而且目前诸如英国航空等公司也正为生物识别登机系统进行测试，达美航空Delta已尝试使用指纹识别代替传统登机牌，澳航Qantas也已使用面部识别系统进行身份识别。不过这种识别方式目前需要解决的问题是准确性及个人隐私问题，不过随着科技的不断进步，这些问题也将会迎刃而解的。

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关键词：面部识别法航

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