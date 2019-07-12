三星Galaxy M40迎更新，优化相机和人脸识别

IT之家7月12日消息 近日，三星Galaxy M40迎来了软件版本号为M405FDDU1ASG2的新固件更新。更新文件中包含了对相机和面部识别功能的改进以及6月安全补丁。378.40MB的更新文件中还包括一个蓝光滤镜，出人意料的是这款滤镜在Galaxy M40刚发布时并未出现。三星方面表示，更新文件中还包括对设备稳定性改进。不过此次更新仍然没有将Bixby Routines功能加入到Galaxy M40，而价格较低的Galaxy A50却拥有这一功能。目前这一版本的更新已经陆陆续续开始推送，预计需要一两个星期才能推送完毕。

三星Galaxy M40采用6.3英寸全高清+ Infinity-O LCD显示屏，配有第三代康宁大猩猩玻璃。该手机还配有2GHz八核高通骁龙675移动处理器，并辅以Adreno 612 GPU。三星Galaxy M40还采用了6GB RAM+128GB机身存储的存储方案并支持通过microSD卡扩展至512GB。设备预装Android 9.0 Pie，使用三星自研的One UI。

镜头方面，三星Galaxy M40采用后置三摄像头，包括带有LED闪光灯的32MP主摄像头，一个500万像素景深传感器和一个800万像素的超广角摄像头，前置1600万像素单摄像头。其采用后置式指纹识别，同时还内置有一块3,500mAh电池并支持快充。