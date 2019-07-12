中国联通eSIM主副卡业务面向全国上线，苹果Apple Watch暂不支持

IT之家7月12日消息 根据中国联通官方的消息，中国联通eSIM主副卡业务面向全国上线，目前eSIM主副卡业务除苹果手表外，其余eSIM手表均支持。

据悉，eSIM副卡指的是用户可将已有中国联通号码作为主卡，在手表上开通eSIM副卡号码，与主卡共享语音、流量、短信资源，由主卡统一出账。

中国联通表示，eSIM副卡开户人员须与主卡开户人员一致，现可随时办理。

官方Q&A：



Q1：副卡业务是怎么收费的？

A：eSIM副卡业务包含两种资费产品；

1）主卡套餐为非互联网套餐的，可开通“eSIM专享副卡-10元套餐”，每月10元功能费，由主卡统一代付。

2）主卡套餐为互联网套餐的，可开通“6元亲情卡套餐”，每月6元功能费，由主卡统一代付。

Q2：什么套餐都可以办理吗？

A：eSIM主副卡业务需与主卡绑定，可受理副卡业务的主卡套餐与现有规则一致，由于各省可受理副卡业务主套餐都不同，用户可进入eSIM主副卡受理页面，输入主卡号码进行校验。

Q3：副卡套餐是立即生效吗？

A：如果用户此主卡号码开通过主副卡业务，则新开副卡会立即生效，与主卡共享语音、流量资源。如果用户此主卡号码未开通过主副卡业务，则新开副卡将会次月生效，本月将会为用户叠加“eSIM副卡专属语音流量0元包”,包含500M流量与60分钟语音，次月副卡生效后此流量包失效。

Q4：已开通的号码可以转为副卡套餐吗？

A：支持新开副卡号码，以及已开通eSIM专属手表-10元/20元套餐的号码转为eSIM副卡号码。正常手机副卡转为eSIM副卡功能后续将尽快支持，敬请关注。

具体的资费标准请看下表：

