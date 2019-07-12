福特和大众扩大全球联盟，大众资金贡献或超20亿美元

7月12日消息，据国外媒体VOA News报道，当地时间周四，福特汽车和大众汽车表示，它们将扩大今年1月宣布的全球联盟。这笔交易预计包括，双方将在电动汽车和自动驾驶汽车领域展开合作。

▲via VOA News

这两家汽车制造商一直在讨论，将它们之间的联盟扩大到包括自动驾驶和出行服务，以及福特使用大众的MEB电动汽车平台。

2018年，福特成立了福特自动驾驶汽车有限公司，承诺在2023年之前投资40亿美元。该公司已寻求外部投资者，帮助分担开发自动驾驶汽车技术的成本。几个月来，大众和福特一直在讨论如何分担投资未来电动汽车和自动驾驶汽车的负担。

福特发言人表示，这家美国第二大汽车制造商正与这家德国公司就多个领域进行富有成效的谈判，更多细节将于当地时间周五在纽约的新闻发布会上公布。

这两家公司可能不止拟定了一项合作协议，其中一项协议可能是大众汽车对福特旗下的自动驾驶汽车系统公司Argo AI进行投资。2017年，福特收购了Argo AI的多数股权。

两名不愿透露姓名的业内人士称，在此次合作中，大众的资金贡献超过20亿美元，其中包括对Argo AI的10亿美元投资。

有关技术共享协议的更多细节，预计也将于当地时间周五在纽约的新闻发布会上公布。这两家公司表示，大众汽车首席执行官（CEO）赫伯特·迪斯（Herbert Diess）和福特首席执行官（CEO）吉姆·哈克特（Jim Hackett）将一同出席。

如果本周获得福特董事会和大众董事会的批准，这两家公司预计将于周五正式宣布新的合作细节。这笔交易可能会缔造迄今为止大型汽车制造商在电动汽车和自动驾驶汽车领域最大、最强大的联盟之一。去年，这两家公司在全球共售出约1700万辆汽车，约占21%的市场份额。

由于面临开发自动驾驶汽车和支持智能手机的交通服务的压力，许多汽车公司正联合起来。它们正在与Waymo和Uber等公司竞争推出这项技术。此外，它们还面临在中国和欧洲等市场推出电动汽车以满足更严格的污染限制的压力。

去年，本田汽车与通用汽车联手向通用旗下的自动驾驶汽车部门 Cruise投资27.5亿美元，以开发自动驾驶汽车。

Alphabet旗下的自动驾驶汽车部门Waymo已与菲亚特-克莱斯勒和捷豹-路虎达成协议，购买它们的汽车，并为这些汽车配备自动驾驶系统。

今年2月，戴姆勒和宝马表示，它们将把资源集中在自动驾驶技术上。

今年3月，大众签署了一项协议，将开发一款使用福特平台的皮卡。

今年5月，菲亚特-克莱斯勒向法国雷诺提出了一项合并提议，旨在解决汽车业技术和监管改革带来的沉重成本，但最终放弃了这笔交易。

今年6月，在自动驾驶软件初创公司Aurora宣布与菲亚特-克莱斯勒结盟几天后，大众汽车终止了与Aurora的合作关系。