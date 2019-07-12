【IT之家评测室】索泰GeForce RTX 2070 SUPER PGF OC显卡评测：2080你好，我想和你聊聊

最近的显卡市场挺热闹，AMD刚发布了RX 5700系列，英伟达又出其不意地发布了GeForce RTX SUPER系列显卡，不同于RX 5700系列前期仅可以选择公版卡，N卡阵容刚好相反，许多AIC厂商第一时间推出自家非公版SUPER系列显卡，其中包括最早发布的RTX 2070 SUPER和RTX 2060 SUPER显卡。

2070 SUPER采用全新的TU104-410核心，关于核心与架构这篇文章已经做了较详细的说明，此处不赘述。同为图灵架构的RTX 20系显卡，自然也继承了光线追踪（Ray Tracing）和DLSS（深度学习超级采样）等特性。光追技术可以使游戏中的光线场景更加真实，但受限于过高的性能要求，至今只有五款游戏支持光追，所以大部分用户都得再等几年才能享受到光追带来的体验提升；而DLSS就相对友好一些，通过肉眼几乎不会察觉的画质降低，换来可观的帧数提升。

除了昨天和大家见过面的七彩虹iGame GeForce RTX 2070 SUPER Vulcan X OC显卡，IT之家还收到了索泰GeForce RTX 2070 SUPER玩家力量至尊PGF OC，开箱、插卡、开机、装驱动，来看一下这张SUPER加持的卡表现如何。

一、开箱图赏

开箱刚看到索泰GeForce RTX 2070 SUPER玩家力量至尊PGF OC很容易一眼认成前作RTX 2070，外观几乎完全一致，三斤半的身体里装下了六根热管、三个风扇和密集的鳍片，散热效果值得期待。

显卡外观散发着一种工业风，两大一小风扇下面的热管和风扇若隐若现，整体风格偏向于深沉和冷峻。

显卡采用8+8 Pin供电，背板很大一部分都是透光的，RGB没跑了。

RTX SUPER显卡依然有三个DP接口和一个HDMI接口，另外还有一个供VR设备使用的Type C接口，可对外提供35W的电力。

这张卡拿在手里很难不注意到正面的灯条和背面的透光背板，既然有RGB，为了增加可玩性，PC端也有配套的设置工具，索泰就为玩家开发了调控软件FireStorm，不仅可以用来调节灯光，还可以用来超频。

二、性能测试

RTX 2070 SUPER拥有136亿颗晶体管，2560个CUDA，320个Tensor Core（深度学习核心）以及40个RT Core（光追核心），从参数看，相较于和RTX 2070的差距，RTX 2070 SUPER更像是直接对RTX 2080的追赶。

我们手里的这张索泰GeForce RTX 2070 SUPER玩家力量至尊PGF OC，核心频率为1605MHz，Boost频率为1830MHz，TDP为280W，官方推荐为其配备750W电源。

介绍一下本次测评的平台：

显卡当然是今天的主角，CPU我们选用了英特尔酷睿i9 9900K，散热器采用酷冷至尊暴雪T620，六热管双风扇。

主板为七彩虹iGame Z390 Vulcan X，三个长卡槽，两个M.2插槽，其中一个带散热片，还有RGB，用料扎实；主板上还提供了许多功能按钮，包括开机重启、一键超频、升级/回滚BIOS、清空CMOS等等，方便玩家折腾。

内存为芝奇皇家戟8GB×2 3600MHz CL16，金色版，金光闪闪的表面加上“镶满钻”的RGB灯，比起幻光戟更加狂拽炫酷。

SSD依然是最新的影驰名人堂HOF PRO M.2 PCIe 4.0 2280 SSD 2TB，厚厚的散热“片”还带一根热管，散热方面用心了；在合适的条件下，顺序读取可突破5000MBps，顺序写入可突破4200MBps，，在32GiB的持续读写测试下依然可以保持高水准的成绩。领衔主板接口一代支持PCIe 4.0可以保证不会成为短板。

▲左为1 GiB读写测试，右为32 GiB读写测试

加上1200W的80Plus金牌认证电源给这些硬件提供充足且稳定的电力供应，装起来，这样我们就得到了一套有很多RGB但不能同步的主机，不对不对，是一套性能强劲的主机。

此次测试分为两部分，基准性能测试和游戏表现测试。

基准性能测试包括3DMark跑分以及Furmark烤机测试。

测试时显卡风扇策略为默认，进行三次测试，取中位数作为最终结果。

1. 3DMark理论性能测试

首先来看3DMark跑分测试，3DMark作为使用广泛的性能测试跑分软件，不仅有适用于CPU的物理测试，也擅长于测试显卡性能，并且数据库中有巨量的测试结果可供横向纵向对比。

我们用索泰GeForce RTX 2070 SUPER玩家力量至尊PGF OC进行TimeSpy（DX12 2K）和FireStrike Extreme（DX11 2K）跑分，对比IT之家往期数据，可以看到用料更足散热更好的非公版RTX 2070 SUPER在跑分上与公版的RTX 2080已十分接近，相较于前作RTX 2070提升明显，足有接近20%，对比近期发布的RX 5700系列也是优势明显。

注：由于各显卡测试平台不完全相同，结果仅供参考，下同。

2. Furmark烤机测试

在甜甜圈Furmark烤机测试中，显卡风扇策为默认的情况下，满载温度约78℃，表现一般。

▲Furmark烤机

▲风扇策略为默认下的温度情况

将风扇转速手动更改为100%，温度稳定后可维持在68℃，降温效果比较明显，烤机时核心频率可以达到1900MHz以上，功率都在TDP上下，用料充足的散热规格确实可以很好地压制住这颗TU104-410核心，对比AMD新系列公版显卡动辄上90℃的表现可以说还算让人满意；但风扇满转时噪音较大，好在日常使用中不经常有这种压力的场景。

▲Furmark烤机

▲风扇满速下的温度情况

三、游戏表现

此次我们选择《守望先锋》、《PUBG》、《古墓丽影：暗影》、《孤岛惊魂5》、《巫师3：狂猎》作为测试项目。

如无特殊说明，测试条件为显卡风扇策略默认；游戏画质为预设最高，关闭垂直同步，开启抗锯齿，支持DLSS的游戏开启DLSS；游戏内自带基准测试的取用基准测试结果，没有基准测试的实际运行游戏，用MSI AfterBurner记录帧数，取平均帧数作为对照结果。

1. 《守望先锋》&《PUBG》

首先是压力较小的电竞游戏，对于高端平台来讲并不能造成特别大的压力，作为测试项的意义并不在于能否流畅运行，而更多的是想测试一下最高画质下能带来多流畅的游戏体验。

结果如下，实测《PUBG》2K分辨率下平均帧数为114帧，1080P下达到160帧，《守望先锋》2K分辨率下平均帧数为120帧，1080P下167帧，放心上电竞屏吧，没问题。

2. 《古墓丽影：暗影》

测RTX显卡，怎么能少了支持光追的游戏？这里以《古墓丽影：暗影》为例，运行基准测试。

最终表现为2K分辨率下平均帧数为时92帧，1080P下124帧。在负载较高的2K分辨率下平均帧数领先RX 5700XT约22%，领先前作RTX 2070约26%。

作为对比，我们在2K分辨率下，开启最高等级的光线追踪效果，运行基准测试，结果为平针帧率61帧，最低帧率47帧，从我们的实测数据可以看出，RTX 2070 SUPER已经足以应付较高分辨率下较高光线追踪效果，平均61帧也已经是接近全程流畅运行的水平，实际游戏中，可适当调低光线追踪效果，换取更流畅的游戏体验，在光线追踪效果的测试中，RTX 2070 SUPER相较于RTX 2070可以说有了质的提升。

3. 《孤岛惊魂5》

不同于育碧的服务器，《孤岛惊魂5》的评价要好很多，而索泰GeForce RTX 2070 SUPER玩家力量至尊PGF OC在游戏测试中的表现同样出色。

实测结果显示，2K分辨率下平均帧数为102帧，1080P下136帧。2K分辨率下，较RTX 2070提升24帧数，30%，可以说进步非常明显了。

4. 《巫师3：狂猎》

《巫师3：狂猎》发行于2015年，至今仍能保持口碑和热度，游戏质量和CDPR的良心是分不开的。实际运行游戏，期间经历不同时间、天气，有战斗场景，取平均帧数。

结果如下，2K分辨率下平均帧数为84帧，甚至超过RX 5700在1080P下的表现，索泰GeForce RTX 2070 SUPER玩家力量至尊PGF OC 1080P下平均帧数120帧。

总结

较RTX2070提升明显，奔着RTX 2080去的

不同以往“加个Ti”的常规升级，此次RTX SUPER明显步子迈得比较大，非公版的RTX 2070 SUPER，比如我们手上这张索泰GeForce RTX 2070 SUPER玩家力量至尊PGF OC，靠着重新设计的PCB、供电和散热等优势，对比RTX 2080，已经有点“以下犯上”的意思了。

在我们测试过程中，并没有对显卡性能进行调整，但显卡依然长时间工作在高于标称Boost的频率上，改动显卡风扇策略还会有小幅提升，并伴随核心温度下降，说明这颗TU104-410仍未被榨干，虽然已被命名为OC，还是有一些可开发的潜力。

目前RTX SUPER系列显卡即将开售，索泰GeForce RTX 2070 SUPER玩家力量至尊PGF OC目前京东售价为4599元。

想了解更多细节，不妨在评论区或极客圈留言交流。



