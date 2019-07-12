第三方移动支付最新报告：支付宝第一，财付通（含微信支付）排第二

IT之家7月12日消息 今天，第三方机构艾瑞发布了2019年Q1中国第三方移动支付交易规模市场份额报告，数据显示，支付宝占据了中国第三方移动支付市场最大份额。

数据显示，2019年Q1移动支付市场中，支付宝市场份额为53.8%，第2名财付通（含微信支付）为39.9%，第3名为壹钱包，占比1.6%。整体来看，支付宝和财付通已经占据了中国移动支付市场93.7%的份额。

从整体市场规模看，2019年第一季度，中国第三方移动支付交易规模达到55.4万亿元，同比增速为24.7%。2018年一季度起至2019年一季度，第三方移动支付交易规模同比增速持续放缓。艾瑞分析认为，伴随着用户移动支付习惯的建立以及移动支付场景覆盖率的不断提高，我国移动支付市场交易规模已经结束了快速增长期，进入到了稳步增长阶段。

据了解，在一季度的春节期间，有利于微信支付，但得益于场景和服务的不断扩容，支付宝仍然取得了领先地位。此外，受春节因素影响，2019年第一季度，线下扫码支付交易规模约为7.4万亿，环比增速放缓至3.2%。艾瑞认为，对于行业参与者来说，在基础支付服务利润空间被进一步压缩的情况下，基于支付向商户提供信贷、营销等增值服务将成为利润的主要增长点。

分析师认为，当前，移动支付已经进入下半场，流量红利已经见顶，未来比拼的是“生态”效应，也就是“支付带来的叠加价值”，包括信用、理财、保险、信贷、营销等多种服务，这是支付宝的优势领域。

AppAnnie数据显示，支付宝是全球最大的非社交类App。Trustdata发布的最新数据显示，2019年6月的App月活（MAU）排行中，支付宝连续7个月稳居国内第二大App。