谷歌Flutter 1.7正式发布：支持AndroidX和Android App Bundles

IT之家7月13日消息 近期，谷歌开发者官方宣布，Flutter 1.7正式发布，这是继上次 I/O 时众多重要功能发布以来的一次小更新。Flutter 1.7 包含了对 AndroidX 的支持，满足了 Play 商店近期对应用提出的要求，包含了一些新的和增强过的组件，修复了开发者们提出的 bug 等。

支持 AndroidX

AndroidX 是 Android 团队用于在 Jetpack 中开发、测试、打包和发布库以及对其进行版本控制的开源项目，帮助 Android 应用通过最新的组件保持更新而无需牺牲向后兼容性。目前 AndroidX 已经稳定，很多 Flutter packages 已经更新和支持它，Flutter 现在可以支持创建一个 AndroidX 项目 (new Flutter project with AndroidX) 了，这也减少了与 Android 生态系统集成您所需要做的工作。

当创建 Flutter 项目时，可通过添加 --androidx 来确保生成的项目文件支持 AndroidX，更多关于将项目迁移到 AndroidX 的相关信息，请访问 flutter.dev。我们也在积极努力为使用了 AndroidX 和 Android 混合库的应用带去 AndroidX 或 Jetifier 的支持，也会将其作为 add-to-app 中的一项来支持，之后的文章中会为大家带来更多相关的内容。

支持 Android App Bundles 和 64 位的 Android 应用

从 2019 年 8 月 1 日开始，为了 target 到 Android Pie 版本，开发者们在 Google Play 上发布的应用必须支持 64 位架构。Flutter 一直都支持生成 64 位的 Android 应用，在 1.7 版本里，谷歌加入了对 Android App Bundles 的支持，开发者们可以在一次提交里同时 target 到 64 位和 32 位。也可以访问文档以了解到如何分别生成 32 位和 64 位的应用等更多内容。

如何分别生成 32 位和 64 位的应用 https://flutter.dev/docs/deployment/android

新一批的widget和框架的增强功能

希望你的应用在任何平台上都可以看起来平滑自然，会持续在平台相关的widgets上投入。

如下所示了一个名为RangeSlider的widget，帮助您在单个滑块上选择一组值:

△RangeSlider widget 支持连续或者分散的效果

RangeSlider https://github.com/flutter/flutter/pull/31681

更新之后的SnackBar支持了最新的Material规范，文档里增加了许多样例代码。

SnackBar https://github.com/flutter/flutter/pull/31275

Cupertino是用来构建精美的iOS体验的widgets库，我们对其进行了大量的更新。特别提出的是，我们提高了CupertinoPicker和CupertinoDateTimePicker widget的保真度，并增加了对非英语语言本地化的支持。

Cupertino https://flutter.dev/docs/development/ui/widgets/cupertino 提高了CupertinoPicker和CupertinoDateTimePicker widget的保真度 https://github.com/flutter/flutter/pull/31464

提升了iOS上的文本选择和编辑体验。此外，新增了一个示例，关于如何使用同一份代码库，调整不同平台的操作体验和适配。

提升了iOS上的文本选择和编辑体验 https://flutter.dev/docs/resources/platform-adaptations#text-editing 示例 https://github.com/flutter/samples/tree/master/platform_design

文本渲染有了很大的提升，支持了丰富的排版样式：包括数字表格式对齐、旧式风格数字(tabular and old-style numbers)、斜线零(slashed zeros)、样式集(stylistic sets)，如这个示例应用截图所示:

△有了OpenType的字体支持，您可以用Flutter进行复杂的文字排版了

最后，加入了游戏控制器的支持，这会有更好玩的应用出现吗？