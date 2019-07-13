Dynabook发布USB-C扩展坞新品：十种接口，约200美元

IT之家7月13日消息 今年4月，东芝消费级产品集团（TCS）宣布在北美、欧洲、新加坡、加拿大以及澳大利亚市场更名为Dynabook。Dynabook Americas（也就是Dynabook美洲部门）推出了新的多端口USB-C扩展坞。这款USB-C扩展坞主要是针对一些扩展接口数量较少的超便携笔记本设备而准备的，它拥有十种扩展接口，并且包含SD卡读卡接口。

具体来说，这款全新的Dynabook USB-C扩展坞带有1个千兆以太网接口，4个USB 3.1 接口（一个支持充电），1个USB 3.1 Type-C接口，1个SD卡读卡器和1个3.5毫米耳机音频插孔。另外这款扩展坞还可使用其DisplayPort，HDMI和D-Sub三个端口输出一个4K显示器或者最多三个全高清显示器。

这款USB-C扩展坞配备一个支持20V充电器的电源连接器，不过目前还不清楚其具体的充电功率。这款扩展坞将在不久之后上市，售价为199.99美元，约合人民币1375.9元，可以说这款扩展坞的价格还是有些小贵的。贵的原因可能有两个，普通的USB-C扩展坞可能只有DisplayPort 和 HDMI 两个输出端口，以4K30FPS带动显示器，而这款扩展坞能够以4K60FPS输出视频流，另外一个原因可能是这款扩展坞应该能够反向为超薄的笔记本供电。