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OPPO Reno 2预热视频正式公布：微距拍摄、超强夜景

2019-8-23 10:04:16来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家8月23日消息 此前消息称OPPO将于8月28日在印度发布新机OPPO Reno 2，今天OPPO官方发布《Reno2来了》系列魔性短片，正式官宣OPPO新机Reno2的到来。

《Reno2来了》短片非常具有创意，短片预测了新机的多个卖点，例如科学家新实验暗示新机的微距拍摄功能，冰淇淋越狱暗示新机的散热技术，不速之客则暗示新机的夜景拍摄功能。

此前OPPO Reno 2新机已经入网工信部，照片显示该机后置垂直排列四摄，闪光灯位于摄像头右侧，后置四摄支持20倍变焦。正面为无刘海全面屏，此前OPPO印度官方账号放出图片还显示，OPPO Reno 2将延续一代产品的设计采用升降式摄像头模块，额头及侧边框看起来更加的细窄。

同时，另外一张预热海报也暗示OPPO Reno2将支持微距拍摄，结合今天放出的预热视频，该机支持微距拍摄应该是没跑了。

据悉，OPPO Reno 2竖排后置四摄方案为：一枚4800万像素主传感器+一枚支持2倍光学变焦的1300万像素的长焦传感器+一枚800万像素广角传感器以及一枚200万像素的景深传感器。

值得一提的是，昨天OPPO副总裁沈义人放出了该机的防抖效果展示视频，视频显示该机防抖功能非常强大。

综合此前曝光信息，OPPO Reno 2将搭载高通骁龙730G处理器，配备支持超暗模式（Ultra Dark）和焦外成像模式（Bokeh Mode）的专用NPU。内置4000mAh电池，支持8GB RAM和256GB机身存储，配备USB Type-C接口，将支持20W VOOC 3.0闪充。屏幕方面，OPPO Reno 2采用6.5英寸AMOLED屏幕，分辨率为2400×1080，宽高比为20:9，搭载第三代屏下光学指纹传感器。

外媒报道，OPPO Reno2系列将有三款机型，包括OPPO Reno 2、OPPO Reno 2Z以及OPPO Reno 2F，具体区别目前还未得知。

视频点此观看

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关键词：OPPO Reno 2

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