刘作虎：一加电视将由增强版Android TV平台加持

IT之家8月23日消息 先前一加官方已经“爆料”了部分有关一加电视的信息，而现在又有一条可以确定的是一加电视将加入对谷歌的Android TV平台的支持。同时一加官方也对平台做了更细致的改动以确保自家智能手机与电视间能够做到无缝连接。

早前一加CEO刘作虎在接受Gadgets360采访时证实了有关一加电视的一些细节。他谈到了一加官方对智能电视产品的定位，同时一加官方希望其电视产品能够成为智能家居的中心，整体的产品定位能够更类似于大型智能显示器（即Google Nest Hub）。

除此以外刘作虎还表示希望能够提供与三星和索尼的电视相媲美的产品，同时价格更低。值得注意的是在此次采访中刘作虎确认一加电视将使用谷歌的Android TV平台。先前有人曾发现一加电视获得了谷歌Play商店认证，而现在刘作虎的确认无疑是“实锤”了未来一加电视将加入对Android TV的支持。不过一加官方计划在Google平台的基础上加以“改进”，对此刘作虎表示一加官方将在Android TV基础上加入自定义功能和经过改进的用户界面。由于Google不允许对Android TV平台进行重大修改，因此一加官方可能会使用应用程序来完成这些更改，具体步骤同小米通过使用“Patchwall”界面在印度市场上推出Mi电视的做法相似。

“我要强调的另一个关键卖点是我们对Android TV系统的持续优化，这一点我在印度市场的其他品牌上并未发现。由于我们与谷歌的良好合作关系，我们不仅使用他们的Android电视系统，而且我们也可以更深入地优化它。”

“我们打算利用当前强大的一加智能手机用户群来将一些现有电视产品所没有的功能加入到一加电视中进而让用户获得智能手机同电视间良好的连接及交互体验，我相信这将成为我们的优势。”

不过目前官方尚未披露其关于增强智能手机同电视间良好的连接及交互的用户体验所做出的改变，一切只能等到9月份由一加官方揭晓最终的答案。