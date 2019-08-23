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京东8.23领券指南：New Balance全场新低，运动品类再添神券

2019-8-23 10:40:28来源：IT之家作者：一乖责编：一乖评论：

8月23日，运动品类狂促继续；另有49-2白条券，每日福利社可兑换多张高性价比优惠券，速速领取。

活动链接
视频红包（下拉主页面）点此
抽全品券点此
每日福利社点此
New Balance主会场点此
阿迪达斯主会场点此
运动品类券11张点此
领100~400豆点此
清扬5折起
点此
家居券 999-300等4张点此
家居 每满500-50点此
水饮米面 满199-100点此
酒水券 399-50/99-20点此
移动硬盘券3张点此
尚学季箱包满 499-150点此
箱包券 199-100点此
个人护理品类日 145-100点此
生鲜券299-100/598-200点此
 家电券 2000-200/999-50点此
3只松鼠 满199-120点此
洗衣液 199-100点此
维达 满199-100点此
办公用品5件6折点此
酸奶券 199-80点此
抢全品类券 5到10元
点此
饮料券 199-100点此
啤酒 满199-100点此
话费券49-2点此

好价单品：

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