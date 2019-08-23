京东8.23领券指南：New Balance全场新低，运动品类再添神券

8月23日，运动品类狂促继续；另有49-2白条券，每日福利社可兑换多张高性价比优惠券，速速领取。
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|New Balance主会场
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|运动品类券11张
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|领100~400豆
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|清扬5折起
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|家居券 999-300等4张
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|家居 每满500-50
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|水饮米面 满199-100
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|酒水券 399-50/99-20
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|移动硬盘券3张
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|尚学季箱包满 499-150
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|箱包券 199-100
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|个人护理品类日 145-100
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|生鲜券299-100/598-200
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|家电券 2000-200/999-50
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|3只松鼠 满199-120
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|洗衣液 199-100
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|维达 满199-100
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|办公用品5件6折
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|酸奶券 199-80
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|抢全品类券 5到10元
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|饮料券 199-100
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|啤酒 满199-100
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|话费券49-2
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好价单品：
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