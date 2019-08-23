交车时间到了却没货，4S店使出奇葩操作：偷改合同上的交车时间

IT之家8月23日消息 据荔直播消息，南京孙女士在4S店订了一辆车，可到了约定时间，却一直没车可提。孙女士在和4S店交涉时发现，4S店偷改交车时间。尴尬的是，4S店只更改了自己手上的合同，没能更改孙女士手上的合同。最终，4S店退还了订金。

据悉，今年6月底，南京孙女士在4S店订了一辆红色雪佛兰，并交了一万元订金，双方的销售合同显示，预计交车时间是7月20日。但是到了7月18日，4S店告知孙女士，由于厂家放假，需要到8月5日才能给孙女士答复，不料到了8月5日，孙女士又被放了鸽子。

4S店告诉孙女士，红色的车子交不了，让其改选其他颜色的车，不过孙女士当场表示不愿意换颜色。孙女士认为4S店没有在合同上规定的时间交车，那么就是违约。

8月19日，孙女士与记者一起前往4S店了解详情，不料4S店工作人员借合同上的“预计交付时间”六个字，显的理由十足。工作人员表示，预计时间就是一个大概时间，没车的时候会跟客户沟通。在沟通的时候孙女士还发现，合同上的交车时间由7月20日改为了7月30日，尴尬的是，4S店只更改了自己手里的合同，并没能更改孙女士的合同，孙女士的合同还是原来的日期。

对此，4S店解释称自己没有恶意，当时也是担心红色车子不能按时交货，“后来的话也是改过了，第一联确实改过了，但这个是订的时候改的”。当被问及是否告知客户时，工作人员称，“具体讲没讲，我们在担心这个问题，怕（交车）时间太长，这个确实改了就改了，没改就没改，我们的出发点还是好的”。

孙女士表示4S店如此做法已经让自己失去信心，因此要求解除合同，拿回订金，并要求4S店承担违约金。最后4S店给孙女士退还了订金，至于违约金，4S店称会在一周内给孙女士答复。