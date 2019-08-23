注意：不要再分享第三方平台违法违规恶意链接了

IT之家8月23日消息 近日针对微信存在的一些违法违规链接类内容，微信安全中心官方发布了《关于治理第三方违法违规恶意链接的公告》。官方表示，对于链接类违法违规内容一直在严厉打击、坚决治理。

据悉，目前有一些因违法违规被微信处理的内容，转而利用部分知名第三方平台生成恶意内容链接，然后分享到微信内进行传播。

对此，微信对正规运营的第三方平台表示信任，相信其运营内容在原平台的监督管理下，绝大部分是合乎法律法规的。但这种行为利用了微信对正规运营第三方平台的信任，将事先在第三方平台上生产的违法违规内容分享到微信中。不过为保护微信平台生态健康，维护用户权益，微信官方将按照相关规定上升处理到平台方：

1.包括但不限于停止链接内容在朋友圈继续传播、停止对相关域名或IP地址进行访问，封禁相关开放平台帐号或应用的分享接口；

2.对重复多次违规及对抗行为的违规主体，将采取阶梯式处理机制，包括但不限于下调每日分享限额、限制使用微信登录功能接口、永久封禁帐号、域名、IP地址或分享接口。

同时微信方面也给出了一些案例：

易企秀

▼

新浪微博

▼

t.cn、兔展

▼

maka.im

▼

对含有违法违规内容的链接，希望广大微信用户不要分享此类包含违法违规内容的链接，遇见类似链接只需投诉之即可。微信官方也鼓励用户进行投诉，一经核实，微信团队将立即按照规范进行处理。投诉指引：进入要投诉的链接页面->轻触右上角“···”->选择“投诉”->选择投诉原因并填写投诉描述。