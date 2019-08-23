内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

《哪吒之魔童降世》被指抄袭《五维记忆》，片方：对此事不作回应

2019-8-23 13:58:27来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家8月23日消息 8月19日， 中国民族管弦乐学会箜篌专业委员会理事@ 石璟箜篌 发文称，《哪吒之魔童降世》“内容 细节 甚至海报与我们演过的《五维记忆Memory5D+》非遗大秀的脚本 故事几乎惊人的一致”，并表示，“真是太冤枉了，我作为《五维记忆》创意秀的主演之一，看完哪吒我感觉整部剧的灵魂都被挖了，我们以后还怎么演下去！难道说这是一种巧合，谁信？反正我不信，大家还是看图说话吧”。

8月21日，中影华腾发表声明：近日，箜篌演奏家石璟在观看完正在上映中的某国产动漫电影后，因表达《五维记忆》创意秀与其脚本故事惊人相似的观点，被一些不良网友谩骂攻击，并质疑我司剧本的合法版权。此举不仅是事实上的网络暴力，更是对艺术家人格的侮辱，也是对我司声誉的损害。因此，中影华腾（北京）影视文化有限公司郑重声明：我司旗下IP剧作：《Memory5D+五维记忆》创意秀，拥有国家版权保护中心审核原创著作版权，并已在国内外进行公演三年之久，侵权必究。对于不调查，不求证的恶意谩骂攻击，歪曲事实的行为，我司将保留对其追究法律责任的权利。

今日，红星新闻报道称，记者联系上《哪吒》片方，他们表示，对此事不作回应。不过网友对此事也发表了自己的看法。还有网友称，“那个手拉手的画面，我记得海贼王里顶上战争的时候，艾斯被救出来时拉着路飞也是这个姿势....”

▲海贼王第481集

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：哪吒之魔童降世

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有