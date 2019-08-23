《哪吒之魔童降世》被指抄袭《五维记忆》，片方：对此事不作回应

IT之家8月23日消息 8月19日， 中国民族管弦乐学会箜篌专业委员会理事@ 石璟箜篌 发文称，《哪吒之魔童降世》“内容 细节 甚至海报与我们演过的《五维记忆Memory5D+》非遗大秀的脚本 故事几乎惊人的一致”，并表示，“真是太冤枉了，我作为《五维记忆》创意秀的主演之一，看完哪吒我感觉整部剧的灵魂都被挖了，我们以后还怎么演下去！难道说这是一种巧合，谁信？反正我不信，大家还是看图说话吧”。



8月21日，中影华腾发表声明：近日，箜篌演奏家石璟在观看完正在上映中的某国产动漫电影后，因表达《五维记忆》创意秀与其脚本故事惊人相似的观点，被一些不良网友谩骂攻击，并质疑我司剧本的合法版权。此举不仅是事实上的网络暴力，更是对艺术家人格的侮辱，也是对我司声誉的损害。因此，中影华腾（北京）影视文化有限公司郑重声明：我司旗下IP剧作：《Memory5D+五维记忆》创意秀，拥有国家版权保护中心审核原创著作版权，并已在国内外进行公演三年之久，侵权必究。对于不调查，不求证的恶意谩骂攻击，歪曲事实的行为，我司将保留对其追究法律责任的权利。

今日，红星新闻报道称，记者联系上《哪吒》片方，他们表示，对此事不作回应。不过网友对此事也发表了自己的看法。还有网友称，“那个手拉手的画面，我记得海贼王里顶上战争的时候，艾斯被救出来时拉着路飞也是这个姿势....”

▲海贼王第481集