中国移动：未对4G网络降速，持续提升4G体验，加快推进5G商用发展

IT之家8月23日消息 今日，继中国电信、中国联通接连发布声明后，中国移动官方也正式对“限制4G网络速率”一事作出回应。中国移动表示，从未收到工信部有关降低或限制4G网络速率的要求，也未对4G网络进行降速。

以下为中国移动官方《持续提升4G服务体验，加快推进5G商用发展》声明全文：

近日，我公司关注到网上关于运营商降低4G网络速率的传闻。特声明如下：

中国移动坚持以人民为中心的发展思想，一直以来认真贯彻落实国家提速降费要求，致力于为客户提供优质的网络服务，从未收到工信部有关降低或限制4G网络速率的要求，也未对4G网络进行降速。

随着提速降费工作的深入开展，我公司推出了优惠的大流量资费套餐，让客户更加放心使用上网业务，户均流量持续快速增长。在部分人流较大、上网人群集中的地区，可能存在因同时上网客户数过多导致4G网络暂时性体验速率下降的情况，中国移动将及时收集客户反馈，持续做好4G网络优化工作，确保客户上网体验。

为向客户提供更加优质的网络服务，中国移动正在加快建设5G网络，尽快实现商用。在5G商用前，我公司推出了5G免费体验套餐，客户更换5G手机并开通免费体验套餐后，即可享受每月赠送100GB流量、最高1Gbps的5G速率体验服务。