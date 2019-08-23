微软Chromium版Edge稳定版安装后UWP版消失的解决方法

IT之家8月23日消息 近日，有不少用户发现微软Chromium版Edge Stable稳定版分支安装后，UWP版Edge消失不见踪影。其实，是有办法让Chromium Edge Stable分支和UWP版Edge共存的。也就是说，Chromium Edge Stable和UWP版Edge可以共存。

Edge Stable/Beta/Dev版本（不含Canary）安装程序运行时，会弹出一个用户账户控制（UAC）弹窗。

如果你点击“是”，那么安装程序将以系统模式运行。Edge将被安装在C:\Program Files文件夹内，且会替换掉UWP版Edge。同时，电脑中所有其他用户的UWP版Edge也会被同步替换为Chromium Edge；

如果你点击“否”，那么安装程序仍会正常运行，但Edge会以用户模式被安装在AppData\Local文件夹内，且不会替换UWP版Edge。

因此，让Chromium Edge和UWP版Edge共存的方法，就是在运行Edge安装程序时弹出的UAC弹窗中，点击“否”。

下面附上分别以系统模式和用户模式安装Edge后的效果对比图：

系统模式：开始菜单和任务栏都只有Chromium Edge图标，开始菜单固定的磁贴同步变成Chromium Edge。安装路径在Program Files文件夹内。

用户模式：开始菜单和任务栏都同时有UWP Edge和Chromium Edge图标，开始菜单固定的磁贴保持原样。安装路径在AppData\Local文件夹内。

