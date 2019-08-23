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微软中国推Surface All Access计划：用户可享24期免息分期福利

2019-8-23 21:44:05来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家8月23日消息 微软中国官方商城近日上线了Surface All Access计划。国内消费者购买预装Office家庭和学生版2019的Surface产品及配件可享24个月免息低月供分期付款。

简单来说Surface All Access计划内容主要包含了两部分：

1.如开头所说的支持24期免息分期。在消费者加入Surface All Access计划后，可享Surface及配件24个月免息低月供分期付款（设备已预装Office家庭和学生版2019）。此次享受免息分期优惠措施的消费者需要持有广发、浦发、招商信用卡。

2.更便利的折旧换新服务。消费者可置换已持有的Surface All Access套餐中的旧Surface主机进而获得可用于购买新Surface All Access套餐的优惠券。官方建议在第17 - 19个月之间进行置换，以便享受更优置换价值。

据悉，目前加入Surface All Access计划的Surface设备有：

1、Surface Pro 6（340.67元/月起）

2、Surface Laptop 2（331.92元/月起）

3、Surface Go（161.5元/月起）

4、Surface Studio 2（1252.75元/月起）

近期如有想更换最新款Surface设备的用户可戳此直达微软官方商城

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关键词：微软SurfaceSurface All Access

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