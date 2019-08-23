对话三星权桂贤：Note10系列只是起点，明年将推更多5G手机

“在手机领域，5G意味着未来。”三星电子大中华区总裁权桂贤接受凤凰网科技采访时表示。

8月21日下午，三星电子在中国市场推出了自家首款5G手机Galaxy Note10+ 5G，定价7999元，将于9月12日正式开售。权桂贤称，三星将凭借5G技术强势崛起。

在华推首款旗舰5G手机

今年上半年，工信部正式发布了5G商用牌照，手机行业整体迎来一次前所未有的机遇。目前来看，运营商5G套餐预计在今年9月份推出。在5G放量前夕，面对这一新的机遇和可能出现的新一轮行业洗牌，包括三星在内的各大手机厂商都希望把握这次换机红利，让自己更进一步。

目前国内很多厂商都相继发布了其5G手机。但这批5G手机有一个共同的特点，即均是将已经发布的4G版本，升级成5G版。三星在今年4月便推出了全球首款商用的5G手机——Galaxy S10 5G版，但并没有在中国推出这款机型。

权桂贤称，从Note10系列开始在中国市场推出5G手机，一方面是顺应中国5G市场的变化，而另一方面是希望能够在最新的旗舰产品上推出5G版本，让消费者可以在5G初期，获得更加出色的使用体验。

据他介绍，Note系列凭借大屏和手写笔的特点，一直受到中国消费者的喜爱。尤其是中国消费者对于汉字书写的习惯，让Note系列的SPen有了更多的发挥空间。“今年是Note系列十周年，Note10系列也是三星重新回归初心的一款产品，所以想着在这个系列上推出5G版本。”权桂贤说。

“我们希望能够在5G时代继续保持领先，我们也有这样的决心与信心。作为在中国市场推出的第一款5G产品，Galaxy Note10+ 5G，在技术层面、性能表现以及用户体验上都有着独到的优势，极具竞争力。”

全面布局5G产品

权桂贤表示，5G本身是一个复杂且涵盖范围很广的技术，要有适用于5G的半导体技术、可以准确连接网络的技术，还需要网络设备以及包括手机在内的各种终端产品的研发能力。同时，为了让消费者能够切身感受到5G的变化，还要在服务和软件上有所体现。

据权桂贤介绍，三星电子从2009年便开始对5G进行研究。经过多年的积累，三星电子是目前全球为数不多的，可以提供5G端到端整体解决方案的厂商。

公开资料显示，三星拥有5G标准专利超过1400项。另外，据三星方面披露，三星计划在5G和人工智能以及汽车零部件等相关领域投资220亿美元，并预计2020年前，在5G领域占据20%的市场份额。

权桂贤认为，三星这次在中国市场推出的5G产品，完成度非常高，显示了三星在5G市场中的竞争优势。他强调，虽然现在的5G用户还不是很多，但当用户能够感受到只有5G才能提供的差异化服务时，便会有更多的人与三星一起迈向5G时代。

权桂贤今年5月份接受凤凰网科技采访时曾透露，三星会在中低端、旗舰、超高端产品线上均有5G的布局。这次他进一步透露，三星明年上半年推出的大部分手机都将是5G手机。显然，在4G时代稳居全球第一大智能手机市场宝座多年的三星，如果在5G市场能百尺竿头更进一步，所有人都将重新审视这家公司。

在智能手机领域，未来就是5G，5G就是未来。Galaxy Note10+ 5G未来能在中国占据多少的5G市场份额？这款产品是一个开始，将起到一个试金石的作用。

“如果我们在5G时代做得更好，将在市场中处于有利的位置，这是非常有意义的，5G时代我们会越来越好。”权桂贤说。