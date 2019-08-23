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任正非谈5G：本身只是个工具，不存在安全问题

2019-8-23 14:33:09来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家8月23日消息 近日华为创始人任正非在深圳接受了美联社采访。在采访中除了对华为目前的现状以及未来可能的发展状况进行讨论外，任正非还同记者就5G安全问题以及美方施压进行了更深层次的探讨。

在采访中任正非也直截了当地点破了华为目前对于一些美国技术的依赖。他表示：“我们还是希望继续购买美国零部件，尽管我们自己能够量产零部件，但我们可以减少生产，大量购买美国零部件，共同为人类繁荣服务。”不过他也针对美国方面想因为华为仍然对美国企业“有所需”而通过实体清单来搞掉华为的举动做出了回击：“实体清单不会像美国希望的那样把华为打死，当实体清单出来时，美国希望华为死掉，结果华为不仅不死，还活得更好……，反过来，实体清单对我们的美国朋友们影响更大。”

同时任正非也针对5G建设以及美国方面对于5G安全的担忧做出了解释。他表示，华为可以对美国公司完全转让5G技术和生产工艺体系，让美国在5G基础上开发6G，缩短美国的技术发展进程。同时他认为5G只是一个工具，工具本身没有安全问题。如果美国和澳大利亚没有想明白5G只是一个先进工具那最好不要购买华为的5G和相关产品，等待全世界实验证明是否安全再购买。

针对美方近期对华为所采取的高压态势，任正非则表示美国的压力让华为更专注，美国的制裁让华为得以砍掉了一些不重要的边缘产品，把这些力量汇聚到一起做主力产品。

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关键词：华为任正非5G

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