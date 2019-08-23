准大学生们注意：这四种诈骗手段要警惕

今年的准大学生很快就开学了，不到一个月的时间，就要踏入一个新的环境，但是，请注意电信诈骗团伙又开始蠢蠢欲动，不得不学习这些防骗技巧，认清骗术、保护自己。中国联通信息安全部现在给大家整理了几种常见的诈骗手段，骗子手法虽然老套，但总有人上当受骗，因为骗子死死抓住了人们的心理，屡屡得手。所以，大家一定擦亮眼睛，在诈骗高发的暑假期间，提高警惕，看好钱包。

一助学金诈骗

诈骗类型：在开学前期，骗子们通常冒充“教育局”或“财务局”工作人员，以“发放国家助学金或奖学金”为由，要求学生或家长提供银行卡号和密码，并一步步引导至ATM机进行汇款。

防骗提醒：大家如果接到号称“教育局”或“学校”的电话或短信，千万不要轻信，要认真进行核实，比如可以向老师和当地教育部门咨询，千万不要擅自按照对方要求操作转账，以免上当受骗。

二网络兼职诈骗

诈骗类型：暑期正值学生打工高峰，网上的招聘信息纷至沓来，各种“日薪500元”“只需一台电脑，在家轻松月入过万”等极具诱惑性的招聘标题充斥网络，毫无社会经验的学生很容易轻信。

最具典型的兼职诈骗就是“刷单诈骗”了，你有时是不是也会收到这样的短信：“亲，由于您的信誉较优，邀请您网上刷单，手机操作.日/收300-500，联系QQ：*******”类似的短信，掐指一算，每天刷个几单，这样轻轻松松月入过万不是梦啊！天下真的有这样报酬丰富工作轻松的兼职工作吗？刷单是幌子，骗钱才是真正目的。前期，诈骗分子会给受害人一个比较小的单，比如需要受害人先垫付几十元钱，很快就会连本带利一起还给受害者，此时受害者会失去防备心，诈骗分子会要求受害人刷金额较大的单子，然后受害人就被拉黑了。

防骗提醒：任何刷单兼职都是诈骗行为，大家一定要通过正规渠道找工作，千万不要相信“天上掉馅饼”的事情，任何工作都必须付出辛苦劳动才能得到报酬。

三冒充老同学诈骗

诈骗类型：随着微信的普及，使用QQ聊天的人越来越少了，但是你是不是也偶尔查看QQ消息，发现许久未联系的同学给自己发来消息：“**好久不见呀，你还记得我吗？老同学”……一番寒暄之后，骗子就开始“干正事”了，他们或说自己在外旅游资金紧张，或说自己要结婚了，或说自己有急事，暂时银行卡没钱不能交话费等等，一堆套路的背后，就是要你给他转账。这时，你转还是不转呢？

防骗提醒：在社交网络上许久未联系的老同学大家一定要“长个心眼儿”了，因为老同学的账号很可能是被盗号了。遇到对方借钱时，一定要电话进行沟通确认、核实对方身份。

四推销资料诈骗

诈骗类型：马上就要开学了，相信各位准大学生们也被各种热情的“学姐学长”拉进群里了，然后，“学姐学长”就会向准大学生们推销开学要用的资料，先交定金，开学会送货。其实，这是一种诈骗，等到了开学你会发现，曾经热情的“学长学姐”就不见踪影了。

防骗提醒：大家如遇到通过网络销售各类产品，并自称“学姐学长”的人，在并未核实身份的情况下不要轻信，拒绝提前付款！