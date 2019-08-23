垃圾短信日益猖獗，你们才是背后的罪魁祸首

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大家好，我是启人，今天我又来得罪人了。

先来问大家一个问题吧。

你知道，为什么你总能收到骚扰短信吗？

明明你没和任何人泄露过自己的信息，然而总有垃圾短信“精准轰炸”。

有时候你刚从商场出来，就会收到大促短信提醒。

有时候你路过售楼中心，立刻就会收到“10万首付轻松拥有”。

其实，今年的3·15晚会上，央视就给我们解答了这个问题。

都是一个叫“WiFi探针盒子”的小东西搞的鬼。

只要你的手机WiFi处于开启状态，路过这个探针盒子，盒子就会自动获取你手机的Mac地址（也就是网卡物理地址）。

安装盒子的人获得你手机的Mac地址后，会去购买其他公司的用户数据库。

（所以说，不要乱给软件权限）

数据库中一般会包含用户的：姓名、地址、IMEI码、手机型号、Mac地址、手机号、搜索记录、消费记录等。

安装盒子的人，用自己获得的Mac地址，匹配买来的用户数据。

这样，他就可以精准知道你所在的区域，平时有什么消费习惯。

然后按照机器计算出的画像，对你进行精准营销。

用了这盒子的商家卖得很好。

你不用，你就落后。

于是大家都用，也就进入了恶性循环状态。

看得出，在这条灰色产业链中，除了卖“WiFi探针盒子”的公司，里面还掺杂了一些卖用户的大公司。（有公司层面的卖数据，也有私下贿赂员工的卖数据）

但是哈，启人要说但是了。

央视这个曝光其实很给面子，说的非常委婉。

曝光探针盒子，央视只从WiFi方面入手，说如果你开了WiFi会怎样怎样。

但在实际生活中，搞灰产的会这么蠢吗？

不开WiFi就探测不到了吗？

太小看他们了。

事实上，在今年3·15晚会，国家电视台对WiFi探针盒子报道后，WiFi探针盒子不但没有销声匿迹，而且功能越发强大。

甚至，打起了广告。

堂而皇之走上了台面。

启人尝试性的在淘宝搜索了一下“WiFi探针”。

瞧，第一个就是广告。

话说，工信部在去年就发布公告，明确要求，全面清理此类设备相关营销推广信息，让相关设备“发不出、收不到、用不了”。

启人怎么一搜就搜到了呢？而且还是个推广广告。

来，咱们点进去瞧瞧卖家到底卖的是什么。

进去一瞧，原来卖家卖的不光是“探针盒子”。

还有... 4G流量广告机？

什么意思，就是不用连接WiFi，也能在4G流量状态下给用户推广告？

来到宝贝详情页面，老板说的非常隐晦：看不懂不要下单，看懂5000非常值。

按照启人的理解，这难道是国家明令禁止的“伪基站”？

如果说“WiFi探针”还能算灰产，那“伪基站”可以说，就是妥妥的黑产。

启人赶紧就这件事和老板核实，不过，老板读取了我的聊天记录，却不做任何回复。

只是自动向我抛出了一个微信，引导我去其他平台和他联系。

于是我又在淘宝上找了一个WiFi探针的广告。

这个探针就非常小了，放在优盘里。

启人又去和老板骚了一圈，老板依旧没有任何回复，只是说：请添加微信。

话说，商家诱导顾客去其他平台，这事符合淘宝规定吗？

如果不理亏，去其他平台想干嘛呢？

事实上，这样的例子不止这两个。

比如这个：2019夏季百搭...自动拨号。

作为一个小微互联网公司出身的人，你知道启人第一反应是什么：

这广告应该归到服装类目下，还是通信类目下？

大公司没有广告审核团队吗？这到底算啥？

我搜探针盒子，它出自动拨号。关键词优化怎么做的？

当然了，启人也不是只把目光放在了淘宝上。

比起淘宝上有这些东西的广告，更邪门儿的是做这东西的人，还能成立合法公司。

比如，我们在搜索引擎上搜索“WiFi探针”都是负面消息。

那就改个名字，换成“获客盒子”。

一下就搜到了，而且还有认证。

进去一看：

他家能做霸屏闪信，就是这种强制弹出，不看不行，看后即焚的营销短信。

能做网页弹窗。

甚至自称能进行运营商直接投放。（运营商们出来解释解释？）

还卖各种“广告投放”设备。

启人在企查查上，找了一下这家公司的详情。

发现，他们公司经营范围里，虽然有“电子产品”和“数据处理”两项。

但是没有“通信设备”和“通信技术”两项。

不过，有趣的是，他们申请了5个域名。

还成功申请一个商标。

启人又查了一下，原来，给他办商标的，是一家嘉兴的知识产权代理公司。

这家知产代理公司没有官网。

能找到的资料仅仅是这样的。

再一查，这家知识产权公司的商标，还是南京一家知识产权公司代理的。

但不管怎么说，反正经过这么一层层的操作。

这家公司成立了。

至少...能做认证了，能投广告了。

能以公司的名义，去“处理”数据了。

老实的讲，这世界有好人，也有坏人。有白昼，也有黑夜。

有人搞灰产、搞黑产，这事一点都不奇怪。

甚至可以预测，黑产在未来一定会越来越多，越来越高端。

但我要问：大公司在这件事中到底扮演了什么角色。

你们有没有尽到监管和审查的义务？

启人明白互联网公司大部分都是广告公司，广告主才是最大的客户。

但不能什么饭都恰吧？

技术的攻防永无止境，我们能靠的是什么？

让用户一次又一次的提高意识？

不对，是良心。

不是不报，时候未到。