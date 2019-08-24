外媒称iPhone 11 Pro关键组件生产中，屏幕生产商被曝光

IT之家8月24日消息 此前传闻iPhone 11系列将于9月10日发布，今年的新iPhone同样包括三款，今年的iPhone阵容预计将包括iPhone 11和iPhone XR的后续产品，据报道，后者背面将升级到两个摄像头，iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max预计将采用三镜头相机。

据外媒phonearena的消息，LG Innotek开始为2019年iPhone型号开始生产相机模块，同样，韩国JoongAng Ilbo（通过Seeking Alpha）的一份报告指出LG Display已经开始为今年的新iPhone生产OLED面板，它将负责苹果新iPhone 10%（600万至700万个面板）的产量需求。iPhone 11 Pro（5.8英寸）和iPhone 11 Pro（6.5英寸）都将配备OLED屏幕，而6.1英寸的新iPhone将配备LCD显示屏，值得一提的是，LG Display在去年下半年通过了苹果的OLED屏幕质量标准。

预计明年所有三款iPhone都将采用OLED屏幕，据称苹果目前正在测试来自中国的京东方科技集团的显示面板。如果一切都符合苹果的认可，BOE（京东方）最终可能成为明年iPhone最大的OLED面板供应商。京东方是中国最大的显示器制造商，已经为苹果iPad以及MacBook提供LCD面板。

来自韩国的报告显示，苹果正在寻求降低其在2020年iPhone上使用的OLED面板的成本，因为它们将需要更昂贵的5G芯片。降低这部分的价格将使苹果能够将其5G手机的价格保持在更合理的范围内。京东方以低于三星和LG提供面板的价格出售其OLED屏幕。

同时，LG在生产中小型OLED屏幕方面遇到了问题。据说生产产量很低，这意味着LG将不得不通过增加生产线来生产足够的面板。

苹果寻求减少对三星的依赖，也可能在未来的某个时候转向其长期的LCD供应商日本JDI。该公司向苹果销售用于iPhone XR Liquid Retina Display的LCD面板，但随着越来越多的手机制造商转向AMOLED，苹果明年逐步淘汰Liquid Retina Display，日本JDI正面临着艰难时期。