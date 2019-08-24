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三星Galaxy Note 10+真机对比Galaxy Note 9：前者变大又变轻

2019-8-24 7:32:01来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家8月24日消息 8月8日三星在纽约的发布会上正式发布了Galaxy Note10系列，包括6.8英寸的三星Galaxy Note10 +和6.3英寸的三星Galaxy Note10，8月21日，三星正式面向中国市场发布Galaxy Note 10及Note 10+ 5G，其中Note10 8GB+256GB售价6599元，Note10+5G版 12GB+256GB售价7999元，9月12日全渠道开售。

都说电子产品买新不买旧，那么相比前辈Note 9，Galaxy Note10除了配置，外观上有哪些变化呢？近日外媒phonearena就晒出了多组Galaxy Note 10+ vs Galaxy Note 9的真机实拍图，一起来看一下吧！

相比Note 9，Note 10+明显变大了一圈，并且屏占比更高，同样令消费者激动的是，Note 10+虽然是大了一圈，但凭借着更轻薄的机身，竟然要比Note 9轻一点，并且退出了200g重量俱乐部。

至于另一款Note 10，重量仅为167g，这个数据甚至已经比很多主打轻薄的手机还要“漂亮”。

image.png

如果是消费者的你，你会怎么选择呢？

更多真机对比图：

图片来自：phonearena

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关键词：三星Note10Note 10

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