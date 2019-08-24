美团2019年Q2财报分析：“亮眼”成绩来自减少对单车业务的投入

业务边界越大，美团越安全？

出品《风眼》深度报道组凤凰网科技凤凰新闻客户端

作者郑媛 编辑于浩

在阿里巴巴、京东、拼多多等相继发布财报之后，美团点评2019年中期及第二季度财报也如约而至。8月23日，美团点评公布了截止2019年6月30日未经审计的财报数据。财报显示，2019年上半年，美团实现营业收入418.76亿元（单位：人民币，下同），同比增长58.9%，其中第二季度营收227.03亿元，同比增长50.6%。值得注意的是，第二季度公司经调整EBITDA达23亿元，经调整净利润15亿元，首次实现整体盈利。Q2季度财报是美团上市近一年来颇亮眼的一份“成绩单”，打破以往的亏损惯例，并且多项数据表现突出。

其中，Q2季度餐饮外卖业务交易额931亿元，营收128亿元，首次实现经调整运营利润转正，年度交易笔数达到21亿笔。在到店及酒旅业收入由2018年同期的37亿元增长至52亿元。

一直被当作“亏损黑洞”的共享单车所在的新业务也由负转正。 Q2季度美团减少对单车的投入后，新业务收入由2018年同期的25亿元增长至46亿元，整体毛利实现4.2亿。从团购网站成长为吃喝玩乐、到店到家一站式的服务平台，正如王兴所言，业务边界越大，美团越安全。这一份财报呈现了一个仍在不停探索边界的美团。在首次整体盈利背后，能看到美团向C端消费下沉和B端市场发力的决心。

外卖业务：

双寡头对垒下沉市场

2019年Q2季度美团外卖业务保持快速增长，得益于整体盈利的增加，餐饮外卖在总收入的百分比从去年同期的59.1%降至56.6%，总计128.44亿元。截至2019年6月30日止12个月，美团餐饮外卖交易笔数同比增长34.6%达到21亿笔。新年过后用户需求的回升以及充足的骑手配备，餐饮外卖分部的收入由2019年Q1季度的107亿元增加至128亿元。美团方面称，这主要由于交易金额增加、用户基础增加及用户平均购买频率增加所推动。财报显示，在用户侧，美团外卖在2018年下半年推出了会员制度。截止Q2季度月活会员用户的平均购买频率为普通月活用户的3倍以上；在商家侧，美团继续推出创新在线营销产品，带动商家持续发展和创收，建立合作关系。但是，外卖的销售成本由2018年同期的75亿元增加至100亿元，增加33.2%，除了交易笔数增加之外，

骑手成本居高不下的问题仍然存在，这也导致了外卖在总销售成本占到了67.6%的成本大头。

针对成本问题，王兴在财报发布后的电话会议上回应说，Q2季度的天气原因和骑手数量是实现本季度盈利的重要因素。

后半年由于因为季节天气的变化，会给予骑手更大的补贴激励，因此成本也会相应上升。

根据Trustdata发布的《2019年上半年中国外卖行业发展分析报告》，中国外卖行业交易值将持续扩大，2019年有望突破6亿。其中。美团和饿了么总和加起来，两者占据了近98%的市场份额。

美团曾表示，未来几年一二线城市的餐饮会像肯德基、麦当劳一样向三四线城市下沉渗透，但三四线城市同样也是饿了么的必争之地。在关于下沉市场的问题上，王兴在电话会议中回应道，Q2季度下沉市场贡献了大部分的美团外卖订单。他认为，在下沉市场中，美团和大众点评都是人们日常生活中非常重要的APP，规模、服务质量和经营效率对于维持市场领先地位至关重要。事实上，外卖餐饮业务的场景在日后将更多地与到家、新零售、到店融合交互后，基于商家的全场景和全流程服务，以及在生鲜、买菜、闪送等场景的拓展，会形成一个生活服务的闭环。美团平台聚集的大量底层流量是其外卖业务的增长核心，但是饿了么所依赖的天猫、淘宝、支付宝、高德地图等多个生态，也是挑战美团外卖保持增速的制衡力量。

到店及酒旅：

“现金牛”地位不可撼动

在200多个美团提供的消费品类和服务中，“到店、酒店及旅游”占据了绝大多数份额，同时到店及酒旅也是美团当之无愧的“现金奶牛”。财报显示，2019年上半年美团点评的到店、酒店及旅遊业务实现营收97.37亿元，2018年同期该收入为68.10亿元，同比增长42.98%；实现毛利86.28亿元，同比2018年同期的60.90亿元增长了41.67%。截至第二季度结束，国内酒店间夜量达9400万，同比增长28.9%。根据高频导流低频的战略，2019年第二季度高端酒店的业绩贡献增长不少。美团Q2财报中提及，美团于2019年4月推出了“酒店+X”活动促进高端酒店预订业务的增长，并帮助高端酒店推广非住宿服务，如餐厅、婚宴场地、水疗中心及健身房，从而进一步加强了其收入来源。由于在线营销活跃商家数量增加，以及到店、酒店及旅游业务的活跃商家平均收入的增加，第二季度在线营销服务收入同比增长73.0%至36亿元。美团点评表示，到店、酒店及旅游业务收入的强劲增长，主要归功于在线营销服务收入的增长。截至Q2季度末，该分部的活跃营销商家数目同比增长超过50%。值得一提的是，在到店综合方向，休闲娱乐、丽人是重要入口之一。在垂直细分领域，美团收获也不小。据财报显示，“618”在为期六天的促销节期间，美团到店医疗美容类交易用户贡献了约人民币6.7亿元的交易金额。此外，为了实现线上线下流量、品牌的统一，以及进一步整合集团诸多平台，今年六月起，美团从此前的蓝色变为黄色。除线上App变更为黄色外，美团的线下触点和交互入口未来也整体变为黄色，包括单车、充电宝、收款码、POS机、收款盒等。

创新业务：

亏损黑洞转负为正

作为吃喝玩乐的高频刚需消费平台，在移动互联网流量趋紧的大背景下，美团的创新业务无疑起到了开源作用。美团的新业务包含共享单车、餐饮管理系统、网约车和新零售等板块。据财报披露，美团新业务收入由一季度的40亿元增加16.0%至46亿元。该增加贡献主要来自小额贷款、餐饮供应链业务及美团闪购服务。在新业务中，共享单车和网约车是两个关注度极高的出行业务。美团2018年4月在收购了摩拜单车这个“烫手山芋”后，一次计提折旧35.4亿元大大挫伤了新业务的盈利能力。今年3月摩拜单车宣布开始全面撤出海外市场，并在亚洲以外地区进行裁员，并且第二季度部分单车不再产生折旧费用也尚未大量投放新单车，单车业务第二季度的经营亏损大幅收窄。

对于后续发展，美团方面在财报中表示，将继续优化定价策略，

并适当增加每次骑行费用及每月订购费用。

对于网约车业务的进展，这一次美团在财报中披露，截至2019年6月30日，美团已经在42个城市（包括北京，上海，深圳，广州，杭州，南京及成都）推出了新的聚合模式。

去年，美团组织升级建立了LBS平台，含LBS服务、网约车、大交通、无人配送等部门，出行新业务将为美团覆盖更多的生活场景。新零售方面，在收缩小象生鲜超市的战线之后，美团买菜悄然上线，继北京、上海之后，美团将会把这个新零售业务拓展到更多的新一线及二线城市。在B端的商户衍生服务上，美团对商户提供的餐饮管理系统包括收单、供应链、营销等多个侧面，美团智能POS、收款音箱、小白盒为B端商户赋能。在供应链环节，美团成立了快驴事业部，通过仓储和物流来实现餐厅进货的数字化。财报称，通过供给侧数字化，美团与商家的连接将更加紧密，由此形成一个大量商家和消费者聚集、高频交易的“超级平台”。未来“Food+Platform”战略将成为美团的护城河。值得注意的是，在2018年公布的招股书中，美团点评将网络小贷纳入“新业务及其他分部”板块中。而至于具体的放款量，美团官方曾称户均放款3.7万。如果充分发掘这些用户市场，小额贷款的潜力也不可估量。

风险与机会并存

王兴曾在接受媒体采访时表示：“如果不开拓新业务，我们可以在一年之后规模盈利，但我不认为短期盈是我们追求的目标。”现在美团虽然首次实现了整体盈利，但外卖骑手成本难以下降、餐饮外卖政策风险以及在一二线城市的红利期消退，外卖这个主营业务面临增速放缓的问题仍在存在。另外，到店行业竞争激烈，经济周期影响旅游业务，新业务前景还需探索，对于看似没有对手却又处处都是对手的美团来说，短暂的盈利之后，还有很长的路要走。