《哥特舰队：阿玛达2》Steam本周末免费试玩

IT之家8月24日消息 《哥特舰队：阿玛达2》是一款《战锤40K》宇宙中太空背景下的科幻RTS游戏，目前正在Steam上进行周末免费试玩，从8月22日开始到8月26日结束。同样，此游戏也在Steam上开启了直降40%的特惠购买，8月27日截止，感兴趣的小伙伴不妨先免费试玩一波再决定是否购买。

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关于这款游戏

改编自Games Workshop的知名桌面游戏，全新即时战略游戏《哥特舰队：阿玛达2》为您带来《战锤：40,000》宇宙中的史诗级太空战斗。

以第一款游戏作为基础，《哥特战舰：阿玛达2》以更大的野心，拓展成为了完整成熟的续作，规模更宏大，内容更丰富，让人印象更为深刻。游戏发布时，将包含原初桌面游戏及桌面游戏拓展包中的所有12个阵营：帝国舰队、星际战士、机械神教、太空死灵、混沌势力、灵族海盗、灵族方舟世界、黑暗灵族、钛族商人及护卫舰队和欧克兽族，更有令人期盼已久的泰伦虫族。

《战锤：40,000》宇宙中，发生了风暴聚集和第13次黑色圣战事件。游戏以此戏剧性故事发展为背景，为玩家带来三个规模深广的动态战役，聚焦于泰伦虫族、太空死灵和帝国阵营，叙事价值极高。探索恐惧之眼中的星系，联合或对抗贝利撒留·考尔、基里曼等著名角色，不一而足。

《哥特战舰：阿玛达2》的战斗规模更大，游戏制作更精良，且改良了多人游戏模式，在线游戏体验更好、更平衡。游戏经过整体改良，添加了更多舰队和飞船的自定义选项，定会让您享受到终极《战锤：40,000》太空战斗体验。

游戏主要特色

· 终极《战锤：40,000》太空军事战争体验

· 来自原初桌面游戏的所有12个阵营

· 三个动态单人战役（泰伦虫族、太空死灵和帝国阵营）

· 史诗级战斗场面和规模更大的舰队，成就完整成熟的雄心续作

· 优化改善游戏体验，包括新的飞船自定义选项

· 多人游戏模式和游戏特色经过改良，呈现更优的线上游戏体验

· Games Workshop出品，第一款以“风暴聚集”新故事为背景的游戏