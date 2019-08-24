Google相册现可识别图片中的文字并支持复制、搜索等功能

IT之家8月24日消息 有推特网友发现，Google相册现在可以识别图片中的文字并进行复制粘贴等操作；昨日，Google Photos官方回应称，本月起，Google相册开始支持识别图片中的文字且支持复制粘贴等操作。

具体操作也很简单，在Google相册中打开一张有文字的图片，选择如下图所示的按钮，进行文字识别。

在实际使用中，不仅可以复制文字，还可以对识别出的文字进行翻译，也可以对识别出的文字进行搜索，非常方便。

