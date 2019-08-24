受台风“白鹿”影响，8月24日深圳北站部分列车停运

IT之家8月24日消息 中央气象台8月24日06时继续发布台风黄色预警，今年第11号台风“白鹿”（强热带风暴级）的中心今天（24日）早晨5点钟位于我国台湾省鹅銮鼻东偏南方大约200公里的巴士海峡海面上，中央气象台预计，“白鹿”将以每小时25-30公里的速度向西偏北方向移动，即将于24日中午前后登陆或擦过台湾岛东南部沿海，之后移入台湾海峡，将于24日夜间到25日早晨在福建晋江到广东惠来一带沿海再次登陆。

中国铁路官方消息，受台风“白鹿”影响，为确保旅客运输安全，8月24日深圳北站部分列车停运：

深圳北～上海D906次 广州南～上海虹桥D933/2次（经停深圳北）； 广州南～上海虹桥D937/6次（经停深圳北）； 珠海～上海虹桥D942/3/2次（经停深圳北）；

铁路部门提示，购买以上停运列车车票的旅客，可在票面发车时间30日内（含当天），网络订购且没有换取纸质车票，可直接登陆12306网站办理退票，免收手续费；已换取纸质车票的，可选择到就近火车站窗口办理退票，铁路部门均免收手续费。

11点40分更新：

据中国铁路官方消息，长三角铁路在确保安全的前提下，将对8月24日8趟上海到深圳、珠海、广州的动车组列车临时停运，25日厦门北开的2趟旅客列车临时调整运行